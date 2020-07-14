冬季第2波疫情「恐更加奪命」　研究：英國12萬人將死亡

▲英國護理師照顧新冠肺炎患者。（圖／路透）

文／中央社倫敦14日綜合外電報導

科學家今天警告，根據「合理的最糟情況」，英國今年冬天發生第2波冠狀病毒疫情，光是醫院可能就會有12萬人不治。

法新社報導，英國政府首席科學顧問瓦朗斯（ Patrick Vallance）委託英國醫學科學院（Academy of Medical Sciences）所做的報告敦促各方立即採取行動 ，以減緩第2波疫情造成的衝擊。

由於醫院也在對抗季節性流感病例，第2波疫情將比這波疫情嚴重，今年9月到明年6月最多將造成12萬人死亡。這個模型是假設政府沒有採取行動防止病例再度增加，且沒有涵蓋看護中心或更大社群的病故人數。

英國第一波疫情已造成近4萬5000人病故，死亡人數為歐洲最多，在全球為第3高，僅次於美國與巴西。最新預測是假設R值在9月後攀升到1.7所做出。R值指的是估計感染者將傳染給多少人的數據。

科學家也為R值為較低的1.5時做出模型，預測出屆時將造成7萬 4800人死亡。根據英國政府10日公布的最新數據，英國各地目前的R值介於0.7到0.9之間。

率領英國醫學科學院研究的賀蓋特（Stephen Holgate）說，將有12萬人死亡的這個數字「不是預測 ，而是可能發生的事情」。 他說：「模型顯示，今年冬天出現新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情時，死亡人數將更高，不過 ，如果立即採取行動，出現這種情況的風險將降低。」

撰寫這份報告的37名科學家說，政府必須立即做好準備，因為病例可能攀升將對衛生造成「嚴重風險」。倫敦帝國學院（Imperial College London）學者甘尼（Azra Ghani）又說，冬天疫情可能將更糟糕，因為民眾待在室內的時間更長，病毒更容易擴散開來。

報告呼籲在這兩個月做好「密集準備」，以避免英國國家醫療保健服務（NHS）不堪負荷，包括將社區傳染風險降到最低、展開公共資訊運動，以及確保前線醫護與社會照護人員有足夠的防護設備。政府的採檢、追蹤與隔離計畫也必須升級，還要配合監控，並確保暴露於風險中的個人和醫護人員接種流感疫苗。（譯者：張曉雯／核稿：劉文瑜）