蓬佩奧嗆中國南海主張「非法」　分析：美方不再安靜…逼他國表態

▲南海爭端不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日發表聲明，正式反對中國對南海的主張。專家認為，美方過往在此議題都是抱持謹慎態度，如今蓬佩奧稱北京的南海主張「非法」，等同是美中外交關係的重大打擊。

CNN報導，蓬佩奧13日發表聲明，正式否決大部分中國對南海的主張；此舉成為美中最新的分歧。他認為，北京對南海大部分海域的主張「完全非法」，其透過霸凌手段進行控制的行為也不合法。

「全球不會允許北京視南海為自己的海上帝國。」蓬佩奧指出，美國與東南亞盟友、夥伴站在一起，捍衛這些國家對近海資源的主權權利，此舉符合國際法。

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「亞洲海事透明度倡議」資深研究員波林（Gregory Poling）認為，蓬佩奧的舉動非常重大。他表示，美方要傳遞的訊息，基本上是在說對於南海的主權議題仍會保持中立，但北京若在相關海域有非法的主張，美方不會再沉默。

波林觀察到，美方過往在南海議題態度謹慎，未來關鍵還得再看如何落實蓬佩奧的聲明，但不管如何，這對外交關係都是重大打擊。

波林認為，蓬佩奧清楚使用的詞彙是「非法」，而不是提到「破壞」或「無益」，這樣的態度將能幫助如越南、菲律賓等的夥伴，對於其他國家而言（比如歐盟）也能造成壓力，讓這些國家不再保持中立。

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