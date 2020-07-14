美「松鼠染鼠疫」！衛生官員：疫情有升溫趨勢

▲美松鼠已傳出感染鼠疫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國科羅拉多州傑佛遜郡（Jefferson County）莫里森市（The Town of Morrison）一隻松鼠被證實感染鼠疫，這也是該市的首例。科州的衛生官員表示，當地鼠疫疫情正在升溫。

綜合外媒報導，這隻松鼠11日在傑佛遜郡西南約17英里處的莫里森市被發現，科羅拉多州公共衛生及環境局（The Colorado Department of Public Health and Environment）指出，當地鼠疫疫情有升溫的趨勢。

據報導，鼠疫是由耶爾森氏菌引起的傳染病，人類和家畜有可能被感染，但是，如果做好適當的預疫措施，染疫的風險極低。不過衛生官員也表示，貓之所以會比較容易感染，是因為牠們會被跳蚤叮咬、刮擦、咬傷或吞食囓齒動物。

公共衛生部門建議，若是主人懷疑自家寵物生病了，請馬上諮詢獸醫。此外，居住在野生動物棲息地（例如草原犬鼠群落）附近的人，應向其獸醫詢問預防和控制跳蚤的方法。

傑佛遜郡公共衛生也建議以下6點預防鼠疫：

1.不要餵野生動物。

2.保持不要亂丟垃圾，以減少野生動物的棲息。

3.人和寵物應避免與生病或死亡的野生動物或囓齒動物接觸。

4.處理生病的寵物時要採取預防措施，請獸醫檢查生病的寵物。

5.向您的獸醫諮詢有關控制寵物跳蚤和蝨子的資訊。

6.防止寵物在房屋外自由漫遊。