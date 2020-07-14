美國疫情「破336萬人感染」速度飆快　CNN直接點名：需要好好學習台灣

▲CNN記者直接點名台灣，是美國值得學習的對象。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情蔓延全球，然而美國疫情仍為全球之冠，且絲毫未有趨緩，截至14日上午確診達到336萬餘人，總統川普及政府團隊也尚未有實質做法，反急於重啟經濟，導致陸續傳出各州猛烈的確診人數。《CNN》即直接點名，「美國還有很多防疫技巧，需要跟『台灣』學習」。

根據《CNN》報導，台灣在疫情爆發初期，有效率地採取行動，在沒有疫苗、藥物的狀況下，明顯控制了新冠疫情，對於後續的診斷訊息、病人接觸、旅遊史也都有高度的掌握；此外，台灣政府鼓勵民眾戴口罩，並且建立嚴厲的機制，口罩製造上也提高產量、配給政策，減緩病毒傳播速度。

對比歐美國家對於疫情的後知後覺，台灣的防疫態度更需要受到國際的重視與學習。報導中提到，縱使台灣受到WHO與中國的限制阻擋，但是無法忽略的是其防疫成效。美國總統川普對於國內疫情，並未提出有效的政策，反在本月開始連任造勢，而美國民眾對於疫情的誤解與輕忽導致疫情雪上加霜。

報導中也直接點名，台灣的防疫方式，是美國最需要學習的地方，不僅僅只是訂購口罩，或與中國隔空口水戰，而是需要實質性的做法「減低確診數據的增長」，雖未所有的防疫政策的適合歐美國家，但適當的參考，或許就能趨緩嚴峻的現況。

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