譚德塞吐真話「人類生活回不去了」　全球疫情4種類分析…美國慘爆！

▲譚德塞直言人類生活已經「回不去了」。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

全球目前正面臨對新冠病毒「無法完全治癒」的狀態，許多國家確診人數仍呈現上升狀態，世界衛生組織（WHO）13日的例行記者會上，秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）就表示，許多國家的防疫工作早就搞砸，未來要恢復到過去的生活有一定的難度；也分析目前全球各國疫情可分為4種狀態。

根據WHO發布的記者會後資訊，再度整理出13日在日內瓦線上會議的簡報，譚德塞表示，「新冠病毒仍是大家的頭號敵人，但太多國家已經走上了錯誤的方向，如果基本原則不遵守，疫情將會越來越嚴重」。

此外，譚德塞也提到，目前全球疫情可分為4種狀態，第一種為「警覺性高」的國家，在疫情爆發之初就立刻有了有效的政策，目前他們避免了大規模的爆發，太平洋、加勒比、非洲國家大多如此，這些國家的領導人掌握緊急狀況，並與民眾密切交流、追蹤，宣導措施；第二種為透過強而有力的領導與公衛措施結合，控制疫情的擴散，歐洲與其他國家大約屬於這一類；第三種情況，則是已經「克服第一個高峰」且已經放寬限制的國家，目前正在努力對抗新的高峰與新增確診；第四種則是還處於「激烈爆發」的國家，如美國、南亞、非洲部分國家。

譚德塞指出，目前全球確診有50％都在美國，但仍有許多國家朝著錯誤的方式前進，「未來想要回復到過去的常態生活，恐怕已經不可能」，目前人類所需要做的是減低死亡率與傳播。

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