台股早盤由黑翻紅　台積電股價續創歷史新高價

▲台股資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

美股趨軟，科技股那斯達克指數大跌226點，台股今（14）日早盤以12202點開出，早盤指數下跌8.67點，成交金額新台幣41.27億元；指標股方面，「護國神山」台積電今日股價開在355.5元，上漲0.28%，續創歷史新高價。

晶圓代工龍頭台積電昨（13）日終場股價收在最高點，來到354.5元，漲1.72%，再創歷史新高價，市值突破9.19兆元，也創歷史新高；台積電將於本周四舉行線上法說會，將是本周台股重頭戲，股價走勢也備受關注，今日股價開在355.5元，上漲0.28%。

請繼續往下閱讀...

鴻海集團昨天證實，捷克廠區有3名員工收到確診通知，目前正隔離治療中。鴻海表示，歐洲廠區都在當地政府許可下維持正常運作，此事不會影響集團其他廠區。鴻海今日以86.8元開出，小漲0.12％。

美股趨軟，那斯達克指數重挫，為前3個交易日連創新高劃下休止符。道瓊工業指數小漲10.50點或0.04%，以26085.80點作收。標準普爾指數下挫29.82點或0.94%，收在3155.22點。科技股那斯達克指數大跌226.60點或2.13%，收10390.84點。

法人表示，台股整體多頭格局未變，投資人可留意表現績優個股，待指數拉回布局，預期台股下檔支撐在10日線約11989點附近，上檔壓力在12400點附近。



►就算爬到樹上！妳還是很美



►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

