台股早盤下跌29點！指數失守12200點　合一、中天開盤跌停

▲台股早盤下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國藥廠皆連傳出新冠肺炎疫苗好消息，但加州政府下令大規模撤回該州重啟計畫，打擊市場情緒，美股周一（13）趨軟，那斯達克挫跌逾2%。台股今日以12202點開出，早盤下跌29點，指數來到12181點。

生技股昨日殺聲隆隆，合一（4743）開盤跳空跌停，母公司中天（4128）聯袂重摔跌停。今日開盤，中天、合一再度雙雙跌停，股價分別開在117元及328.5元。

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台積電（2330）股價昨日再度衝高，收盤一舉攻上354.5元，市值來到9兆1900億元，雙雙改寫歷史新高。台積電今日開在元355元，上漲0.14%。

另外，鴻海（2317）開在86.8元，上漲0.12%；股王大立光（3008）以3955元開出，下跌0.13%。

美國新冠肺炎疫情狂飆不見剎車跡象，標普500指數周一盤中一度短暫觸及3月全球市場崩盤以來高點，但隨著加州等地區宣布撤回重啟計畫，尾盤最後一小時賣壓狂襲，那斯達克指數重挫。

美股周一表現，道瓊工業指數上漲10.50點或0.04%，報26085.80點；標普500指數下跌29.82點或0.94%，報3155.22點；那斯達克指數下跌226.60點或2.13%，報10390.84點；費城半導體指數下跌35.64點或1.72%，報2034.14 點。

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