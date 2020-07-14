突撤中華民國國旗？　德外交部澄清：近3年官網台灣部分不曾有國旗

▲德國外交部官網「中華民國國旗消失」。（圖／翻攝自德國外交部官網）



文／中央社記者林育立柏林13日專電

媒體報導德國外交部網站突然將中華民國國旗撤下，質疑是中國施壓。德國外交部官員今天澄清，官網的台灣部分不曾有國旗。

德國外交部發言人布洛爾（Rainer Breul）表示，德國外交部網站2017年改版以來就沒顯示過台灣的國旗。從網站紀錄來看，過去的作法也沒有兩樣。

布洛爾解釋，國旗是國家地位的象徵，基於德國的中國政策，台灣在國旗欄的部分用空白的方式來呈現。

至於巴勒斯坦也不被承認是國家，為何外交部的網站上有巴勒斯坦國旗。布洛爾回應說，巴勒斯坦1974年以來即被國際社會承認，而且德國支持所謂的「兩國方案」，也就是支持巴勒斯坦與以色列談判後成為獨立的國家。

▲各國都有顯示國旗，僅有台灣的國旗欄位是空白。（圖／翻攝自德國外交部官網）



駐德代表處今天也聲明，德國和大多數與中國建交的國家一樣，基於一中政策僅承認中華人民共和國，沒有承認台灣。國旗未能在德國外交部的官網上出現，這點和絕大部分與中國建交的國家一樣。

檢視德國外交部網站後可發現，台灣與其他國家都被放在「國家」的項目下，國情簡介內容相當詳細，除介紹台灣總統等政府首長，還指出台灣自己採用的正式國名是中華民國。

不過，各國都有顯示國旗，僅有台灣的國旗欄位是空白。