全球確診破1292萬例！超過56.9萬人死亡　實際感染數恐更高

▲全球超過1292萬人確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少56萬9135人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1292萬7000例。

疫情去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少690萬5200人被認為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

美國是疫情最嚴重國家，累計13萬5205人病故、330萬4942人確診，至少100萬6326人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（7萬2100人喪生、186萬4681人染疫）、英國（4萬4819人喪生、28萬9503人染疫）、墨西哥（3萬5006人喪生、29萬9750人染疫）及義大利（3萬4954人喪生、24萬3061人染疫）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3602例確診、4634人不治，目前有7萬8648人已康復。

從區域來看，歐洲累計20萬2658死、284萬538例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計14萬4765死、337萬5183例確診；美國和加拿大累計14萬4023死、341萬2531例確診。

亞洲累計4萬3822死、177萬3059例確診；中東地區累計2萬481死、91萬9208例確診；非洲累計1萬3249死、59萬4925例確診；大洋洲累計137死、1萬1556例確診。