亞塞拜然、亞美尼亞爆邊境衝突4死10傷！　互控對方侵占領土

▲亞塞拜然及亞美尼亞邊界糾紛多，圖為2017年兩國總統在瑞士日內瓦展開的和平對談。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

高加索地區國家亞塞拜然及亞美尼亞爆發邊境衝突，雙方周一（13日）皆指控對方侵占領土。署名亞塞拜然軍人在衝突中死亡，亞美尼亞方的軍人及警察則有多人受傷。

這2個脫離前蘇聯獨立的高加索國家，過去衝突頻繁，根據路透社報導，此次邊境衝突未在亞美尼亞東北部的塔武什（Tavush）地區。2國自12日交火，直到13日才停止，據雙方指出衝突原因是認為對方越界佔據領土。

亞塞拜然國防部長表示，衝突中有4名軍人死亡，另5人受傷；亞美尼亞則指出有3名軍人和2名警察，在衝突中受傷。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）指控亞美尼亞方面故意挑釁；亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）則辯駁，對方應該為「區域不穩定的無法預期的結果」負責。

這2個高加索國家，直至1991年獨立以前皆是蘇聯的一部分，但獨立後多次因種族及邊境問題爆發衝突。儘管聯合國認定亞塞拜然境內的納卡地區（Nagorno-Karabakh）是屬於亞塞拜然領土，但因該地主要族群為亞美尼亞人，因此亞美尼亞認為納卡地區，應屬於該國的「飛地」，即某國部分領土被其他主權國家領土所包圍。近期2國發生衝突即是2014年因納卡地區爭議引發，當時也造成十多人死亡。