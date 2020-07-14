名設計師兒車禍「頭蓋骨不見」砸億元救回成植物人　保險竟拒賠

▲單親媽莊雅筑2018年赴美，陪同兒子Austin學開車時慘遭大卡車狠撞，Austin成為植物人。莊雅筑也因此發現，自己在台灣購買的保險竟全都無用。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

48歲的知名室內設計師莊雅筑，曾替不少藝人、富商設計居家，也是許多建設公司的合作夥伴。2年前，莊雅筑赴美探視兒子Austin時，母子倆發生重大車禍，為了照顧因此不幸成為植物人的兒子，她滯美散盡上億家產。莊女控訴，原本以為出國前向南山產物投保的旅平險、從小幫兒子買的國華人壽（已被全球人壽併購）意外險可救急，豈料卻遭百般刁難，只好提告並向金管會投訴。

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本刊調查，年輕時的莊雅筑很熱衷民主運動，參加過「野百合學運」，因此結識許多綠營人士，但之後卻走上不同道路。熱愛室內設計的她，在大約30歲時獨資成立「哈利路亞」公司，接著還在新北市開設連鎖的傢俱館「AST鄉村家居生活館，事業有成。

莊雅筑配合過的客戶，除有遠雄、興富發、鄉林等知名建設公司，不少富商、高官和藝人也都是她的業主，例如中信集團「中實控股」顧問黃茂穗（前高雄市警局局長）的夫人就請他做室內設計。

她和前夫離婚後，2014年間將時年12歲的二兒子Austin送到美國留學；2018年暑假，莊雅筑赴美探子，期間陪同時年16歲的Austin學開車，卻在奧勒岡州的「胡德山風景區」一處T字型路口發生重大車禍。

▲莊雅筑說兒子過往相當貼心，車禍成了植物人讓她心痛萬分。（圖／讀者提供）

美國警方調查，案發當時，Austin開著轎車準備左轉時，與1輛高速直行卡車發生追撞，轎車被撞彈飛，車身嚴重變形，救護人員獲報趕抵現場，發現Austin卡在駕駛座，副駕駛座上的莊雅筑也身受重傷。經過1小時的搶救，警消才救出莊雅筑母子，隨即由民間救難直升機將她們送往鄰近大城「波特蘭」的1家醫院。

「我自己也昏迷了很久才醒來，趕快問兒子怎麼了，答案很讓人心涼，醫生告訴我，妳的小天使撐不過5天。」莊雅筑回憶，當她看到全身插滿維生設備，腦部因受重擊又缺氧太久，開刀後半個頭蓋骨不見了的兒子，還是不願放棄希望，陪在兒子身邊，聲聲呼喚要他快醒來。

後來奇蹟真的發生，兒子撐了下來至今，但無奈仍呈「植物人」狀態，莊雅筑不但只能陪在兒子身邊照顧他，還得為了幾筆台灣保險公司不願付的帳，天天斡旋中。她強調，理賠對於「救子」來說，其實只是杯水車薪，「我只想以自身的慘痛經驗，告訴大家，台灣不少保險公司仍存在缺失，讓保戶連出門旅遊，都不能安心！」

▲全身插滿維生設備的Austin，一度被醫生判定沒救了，但後來卻奇蹟存活。（圖／讀者提供）

南山產物公關部表示，對於莊小姐發生的事故，直升機的費用已於今年6、7月間理賠；至於醫療費則是因有上限，保戶已超過此理賠額度，才會建議她先去「議價」，其他承保範圍內能賠的都已馬上理賠。此外，部分醫療費用因該名保戶尚未提供支付憑證，已提醒保戶檢附相關資料，在保險金額範圍內，公司會依約給付。

全球人壽則表示，經查詢該被保險人於本公司持有1張有效醫療險附約與1張無效保單，保戶所申訴之保單為無效保單，有鑒於同理被保險人之狀況，該公司秉持關懷保戶之人道精神，日前已表示願提供50萬慰問金予被保險人，以表心意並祈願被保險人早日康復。此外，該被保險人之有效醫療險附約，該公司已依約給付 41萬8500元，日後若再提出理賠請求，該公司仍會持續依保險契約規定給付理賠金額。

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