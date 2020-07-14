　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名設計師兒車禍「頭蓋骨不見」砸億元救回成植物人　保險竟拒賠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

單親媽莊雅筑2018年赴美，陪同兒子Austin學開車時慘遭大卡車狠撞，Austin成為植物人。莊雅筑也因此發現，自己在台灣購買的保險竟全都無用。（圖／本刊繪圖組）

▲單親媽莊雅筑2018年赴美，陪同兒子Austin學開車時慘遭大卡車狠撞，Austin成為植物人。莊雅筑也因此發現，自己在台灣購買的保險竟全都無用。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

48歲的知名室內設計師莊雅筑，曾替不少藝人、富商設計居家，也是許多建設公司的合作夥伴。2年前，莊雅筑赴美探視兒子Austin時，母子倆發生重大車禍，為了照顧因此不幸成為植物人的兒子，她滯美散盡上億家產。莊女控訴，原本以為出國前向南山產物投保的旅平險、從小幫兒子買的國華人壽（已被全球人壽併購）意外險可救急，豈料卻遭百般刁難，只好提告並向金管會投訴。

請繼續往下閱讀...

本刊調查，年輕時的莊雅筑很熱衷民主運動，參加過「野百合學運」，因此結識許多綠營人士，但之後卻走上不同道路。熱愛室內設計的她，在大約30歲時獨資成立「哈利路亞」公司，接著還在新北市開設連鎖的傢俱館「AST鄉村家居生活館，事業有成。

莊雅筑配合過的客戶，除有遠雄、興富發、鄉林等知名建設公司，不少富商、高官和藝人也都是她的業主，例如中信集團「中實控股」顧問黃茂穗（前高雄市警局局長）的夫人就請他做室內設計。

她和前夫離婚後，2014年間將時年12歲的二兒子Austin送到美國留學；2018年暑假，莊雅筑赴美探子，期間陪同時年16歲的Austin學開車，卻在奧勒岡州的「胡德山風景區」一處T字型路口發生重大車禍。

莊雅筑說兒子過往相當貼心，車禍成了植物人讓她心痛萬分。（圖／讀者提供）

▲莊雅筑說兒子過往相當貼心，車禍成了植物人讓她心痛萬分。（圖／讀者提供）

美國警方調查，案發當時，Austin開著轎車準備左轉時，與1輛高速直行卡車發生追撞，轎車被撞彈飛，車身嚴重變形，救護人員獲報趕抵現場，發現Austin卡在駕駛座，副駕駛座上的莊雅筑也身受重傷。經過1小時的搶救，警消才救出莊雅筑母子，隨即由民間救難直升機將她們送往鄰近大城「波特蘭」的1家醫院。

「我自己也昏迷了很久才醒來，趕快問兒子怎麼了，答案很讓人心涼，醫生告訴我，妳的小天使撐不過5天。」莊雅筑回憶，當她看到全身插滿維生設備，腦部因受重擊又缺氧太久，開刀後半個頭蓋骨不見了的兒子，還是不願放棄希望，陪在兒子身邊，聲聲呼喚要他快醒來。

後來奇蹟真的發生，兒子撐了下來至今，但無奈仍呈「植物人」狀態，莊雅筑不但只能陪在兒子身邊照顧他，還得為了幾筆台灣保險公司不願付的帳，天天斡旋中。她強調，理賠對於「救子」來說，其實只是杯水車薪，「我只想以自身的慘痛經驗，告訴大家，台灣不少保險公司仍存在缺失，讓保戶連出門旅遊，都不能安心！」

全身插滿維生設備的Austin，一度被醫生判定沒救了，但後來卻奇蹟存活。（圖／讀者提供）

▲全身插滿維生設備的Austin，一度被醫生判定沒救了，但後來卻奇蹟存活。（圖／讀者提供）

南山產物公關部表示，對於莊小姐發生的事故，直升機的費用已於今年6、7月間理賠；至於醫療費則是因有上限，保戶已超過此理賠額度，才會建議她先去「議價」，其他承保範圍內能賠的都已馬上理賠。此外，部分醫療費用因該名保戶尚未提供支付憑證，已提醒保戶檢附相關資料，在保險金額範圍內，公司會依約給付。

全球人壽則表示，經查詢該被保險人於本公司持有1張有效醫療險附約與1張無效保單，保戶所申訴之保單為無效保單，有鑒於同理被保險人之狀況，該公司秉持關懷保戶之人道精神，日前已表示願提供50萬慰問金予被保險人，以表心意並祈願被保險人早日康復。此外，該被保險人之有效醫療險附約，該公司已依約給付 41萬8500元，日後若再提出理賠請求，該公司仍會持續依保險契約規定給付理賠金額。

延伸閱讀
億元救子2／病床旁唱歌講故事喚回兒　勇母日付15萬醫療費散盡上億家產
政府搶錢1／交通部強推二年爽收逾億罰款　區間測速竟是非法儀器
情義值千金1／邵雨薇處女秀　吳慷仁閃媒體低調相挺

ET快訊
名設計師兒車禍「頭蓋骨不見」砸億元救回成植物人　保險竟拒賠
世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩　豐滿形狀全露
澎湖監獄1個月4死！女囚拍牆求救3小時亡　家屬看監視器怒提國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「進喔！進喔！」白沙屯媽祖回鑾安座　逾萬信眾接駕盛況空前

名設計師兒車禍「頭蓋骨不見」砸億元救回成植物人　保險竟拒賠

《博恩夜夜秀》收錢不講「根本原因」曝！　管中祥踢爆：擔心影響生意

阿公吃飯昏倒孫女淚吐「父死母離家」身世　老闆暖回：至少吃的我能幫

大屯山群驚見「2公里高火山通道」　大油坑是噴發口！岩漿流向曝光

用愛心誠心細心換客戶舒心放心安心！東購客體中心雙冠王武英華

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了：我好慘

連2天防大雨地區曝　低壓「深夜起最靠近」各地影響時間出爐

涉賣油給北韓遭起訴　4船員苦住「斷水電油輪612天」快崩潰：折磨到死嗎

任內最後視察！台南警局長周幼偉臨檢舞廳　鏡頭前不捨道別

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

假JJ林俊傑送百萬禮物稱卡海關 妙齡女拿「土地權狀」貸款險遭騙

「進喔！進喔！」白沙屯媽祖回鑾安座　逾萬信眾接駕盛況空前

名設計師兒車禍「頭蓋骨不見」砸億元救回成植物人　保險竟拒賠

《博恩夜夜秀》收錢不講「根本原因」曝！　管中祥踢爆：擔心影響生意

阿公吃飯昏倒孫女淚吐「父死母離家」身世　老闆暖回：至少吃的我能幫

大屯山群驚見「2公里高火山通道」　大油坑是噴發口！岩漿流向曝光

用愛心誠心細心換客戶舒心放心安心！東購客體中心雙冠王武英華

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了：我好慘

連2天防大雨地區曝　低壓「深夜起最靠近」各地影響時間出爐

涉賣油給北韓遭起訴　4船員苦住「斷水電油輪612天」快崩潰：折磨到死嗎

任內最後視察！台南警局長周幼偉臨檢舞廳　鏡頭前不捨道別

注意腳傷、視力！糖尿病友靠10招「避開併發症」...建議戒菸少喝酒

白宮經濟顧問曝：川普「對中國很不滿」　但貿易協議未中斷

跟爸爸大吵一架！五股女爬上社區14樓頂　「碰」一聲墜下亡…鄰居聞巨響嚇傻

軍備局少將傳收賄3000萬元　國防部：如有涉案將嚴懲不貸

因應立法院集會活動　中正一分局出動「青島東路段及鎮江街段」實施交管

全球確診破1292萬例！超過56.9萬人死亡　實際感染數恐更高

《綠豆傳》黃仁燁爆搶下《女神降臨》書竣！　公司第一時間回應了

台股早盤由黑翻紅　台積電股價續創歷史新高價

人本交通大改造　新北五股成泰路4段22巷口交通改善完工

原民會前主委尾牙掀帽強吻女師　掰「我們高興唱完整首歌」仍慘敗

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

生活熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

涉賣油給北韓　4船員住油輪612天

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

大屯山群開出「火山通道」噴發流向曝光

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

「3客嗑壽司霸王餐」台中妹怒直擊：不要臉

連2天防大雨！　低壓「深夜起最近」各地影響時間出爐

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了

外送員偷喝飲料！親手交貨畫面曝　foodpanda回應了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

快訊／梁文音認了離婚！終結4年婚姻

快訊／國道3號車禍！3人未繫安全帶2人彈飛　1男1女倒地

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面