　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美淫魔富商女友申請居家監禁　檢方「急曝逮捕過程」促法官駁回：她一定會逃跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼淫魔富豪艾普斯坦前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）2013年在紐約聯合國總部記者會上發言。（資料照／路透）

▲麥斯威爾矢口否認曾犯下所有指控。（資料照／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國淫魔富豪艾普斯坦的前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell），因涉未成年少賣淫案件被捕；聯邦檢察官13日以麥斯威爾善於逃、躲、藏，還鋁箔紙包住手機，企圖逃避當局的耳目為由，促請法官駁回她居家監禁的申請。

CNN報導，麥絲威爾因協助吸收、誘騙並性虐待未成年少女而被捕，曼哈頓檢察官辦公室的檢方周一（13日）向法庭提交的法律文件中指出，若被告（麥絲威爾）的居家監禁申請通過的話，等於是給她機會逃跑，因為她手上有3本護照和多個海外銀行帳戶，而且此人善於躲避法律和當局的制裁。檢察官表示如此一來，眾受害者們就等不到審判的日子實現，「而我們有理由相信，這就是她在被放去監獄之後會做的事。」

檢方向法官表示，麥絲威爾的居家監禁申請、GPS衛星追蹤，以及500萬美元（約新台幣），包含一棟在英國的房產，完全不能保證任何事。他們指出，當聯邦調查局（FBI）3日前往新罕布夏州的豪宅逮捕她時，她不但把探員們鎖在門外，還逃往另一間房間並鎖上門，直到FBI破門而入才落網。

▲▼麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）在新罕布夏州的豪宅曝光。（圖／路透）

▲麥絲威爾在新罕布夏州的豪宅，房仲表示該處房產位置隱蔽，視野良好。（圖／路透）

麥絲威爾躲避追緝的技巧繁多，檢方指出探員進屋後，還在桌上發現一支用錫箔紙包著的手機，用意並非要躲避媒體或公眾的注意，而是要讓當局無法追蹤手機的發話地點或偵聽對話內容。

檢方表示，麥絲威爾的兄弟甚至聘來多名英國退伍軍人，負責守衛她在新罕布夏的財產。她將信用卡將給其中一人，讓他透過「 Granite Reality LLC」的公司名義，領出107萬美元現鈔購置這處新豪宅，而這些行為都是麥絲威爾善於低調生活、逍遙法外的證據。

法律文件中寫道，「基於控告的犯罪內容、被告手邊眾多可用的資源、她企圖逃避偵緝，以及在審訊時說謊，法院應該將保釋申請給予相等回應：駁回。」

麥絲威爾自艾普斯坦生前陷入性侵、與未成年少女性交等多起罪刑以來，矢口否認曾做出任何違法的事，而她預定將在14日出席聽證會，就一段影片接受審訊。檢察官指出，至少有一名受害者將於當天聽證會上發言；另外，檢方也透露自麥絲威爾落網後，有越來越多的受害者出面。

►美淫魔前女友「藏身地曝光」！起底3千萬山區隱密豪宅　買8個月就被逮

►美富豪性侵多女　正宮當老鴇！培養長期性奴取悅英國王室

ET快訊
20歲女偶像突死亡！　「生前最後留言」弔詭
國軍重大貪瀆！少將索賄3000萬　白手套認罪咬出3鐵證
跟爸爸大吵！　新北19歲女爬上社區14樓頂墜下亡
名設計師兒車禍「頭蓋骨不見」砸億元救回成植物人　保險竟拒賠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冬季第2波疫情「恐更加奪命」　研究：英國12萬人將死亡

彭博：美元港幣「聯繫匯率制」不會取消　因未獲足夠支持

白宮經濟顧問曝：川普「對中國很不滿」　但貿易協議未中斷

全球確診破1292萬例！超過56.9萬人死亡　實際感染數恐更高

亞塞拜然、亞美尼亞爆邊境衝突4死10傷！　互控對方侵占領土

突撤中華民國國旗？　德外交部澄清：近3年官網台灣部分不曾有國旗

美淫魔富商女友申請居家監禁　檢方「急曝逮捕過程」促法官駁回：她一定會逃跑

加州再度封城！確診數近33萬　洛杉磯、聖地牙哥僅提供線上授課

巴西染疫總統服用奎寧1周　預定明再受檢：沒事就回工作崗位

中美南海對立升溫　華府擬首度正式反對北京聲索主權

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

假JJ林俊傑送百萬禮物稱卡海關 妙齡女拿「土地權狀」貸款險遭騙

冬季第2波疫情「恐更加奪命」　研究：英國12萬人將死亡

彭博：美元港幣「聯繫匯率制」不會取消　因未獲足夠支持

白宮經濟顧問曝：川普「對中國很不滿」　但貿易協議未中斷

全球確診破1292萬例！超過56.9萬人死亡　實際感染數恐更高

亞塞拜然、亞美尼亞爆邊境衝突4死10傷！　互控對方侵占領土

突撤中華民國國旗？　德外交部澄清：近3年官網台灣部分不曾有國旗

美淫魔富商女友申請居家監禁　檢方「急曝逮捕過程」促法官駁回：她一定會逃跑

加州再度封城！確診數近33萬　洛杉磯、聖地牙哥僅提供線上授課

巴西染疫總統服用奎寧1周　預定明再受檢：沒事就回工作崗位

中美南海對立升溫　華府擬首度正式反對北京聲索主權

陳一新／美中關係已無法回到從前　中美互疑容易互信難

墾丁後壁湖暗夜呼救　海巡+消防+威鯨出動...他自己游上岸

愛上女主播！癡男被拒「腰帶勒頸」再用手掐　下秒良心發現劇情神展開

郵局三倍券預約已破18.6萬筆　一圖看「現購」攻略：幫代領要加帶身分證

Honda卡位電動車重要零件　投資鋰電池大廠寧德時代、日立子公司

街口支付控呱吉誣指「非法解雇」　北檢打臉：勞工局已認定確有違法

朗多10年手傷了13次缺席55場　湖人主帥預估他季後賽回歸

清純女星太美煞到人夫！慘遭正宮「強摘子宮」洩憤　扒光衣服丟男監凌辱5天5夜

醫院有3人隔離　看護PO文「不敢正面回應就是有鬼」判無罪

「退回陳菊！」國民黨動員千人佔滿濟南路　11點出發總統府「喊到蔡英文出來」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

快訊／《歡樂合唱團》女星遊湖詭消失！5天後成浮屍

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

熊本鰻魚屋受災　百年秘傳醬汁流光

日本深夜神秘火球　隕石碎片找到了

34歲媽墜懸崖喪命！為自拍脫隊　留下2孩子

日相安倍指示　台灣優先列第2波鬆綁入境對象

譚德塞：全球疫情只會日益惡化

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

她15年前夢見的號碼中樂透頭獎！獨得2千萬台幣

美最大收購案帶動漲　台積電ADR漲收1.91％

平頭男拎3貓塞洗衣機　她見屍體嚇傻

全球最新治安排名　台犯罪率第2低

嫩妹脫口「N單字」　中彈慘死未婚夫懷中

歐盟準備對香港回應　芬蘭中止引渡

更多熱門

相關新聞

加州再度封城　確診數近33萬

加州再度封城　確診數近33萬

美國新冠肺炎疫情仍未停歇，加州的確診數更直逼33萬，州長紐森13日宣布實施新的防疫措施，形同再度封城；佛州單日激增1.5萬確診，打破全美紀錄。而美國疫情最嚴重的四個州分別是紐約州、加州、佛州與德州，而這些州新冠肺炎確診數都能排進全球前10，超越許多國家。

華府擬首度正式反對北京聲索南海主權

華府擬首度正式反對北京聲索南海主權

美最大收購案帶動漲　台積電ADR漲收1.91％

美最大收購案帶動漲　台積電ADR漲收1.91％

快訊／《歡樂合唱團》女星遊湖詭消失！5天後成浮屍

快訊／《歡樂合唱團》女星遊湖詭消失！5天後成浮屍

警匪追逐玩過火　13歲童朝弟弟開槍

警匪追逐玩過火　13歲童朝弟弟開槍

關鍵字：

艾普斯坦Jeffery Epstein富豪淫魔Ghislaine Maxwell麥絲威爾美國北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

快訊／梁文音認了離婚！終結4年婚姻

快訊／國道3號車禍！3人未繫安全帶2人彈飛　1男1女倒地

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面