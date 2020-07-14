加州再度封城！確診數近33萬　洛杉磯、聖地牙哥僅提供線上授課

▲加州再次實施封城防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情仍未停歇，加州的確診數更直逼33萬，州長紐森13日宣布實施新的防疫措施，形同再度封城；佛州單日激增1.5萬確診，打破全美紀錄。而美國疫情最嚴重的四個州分別是紐約州、加州、佛州與德州，而這些州新冠肺炎確診數都能排進全球前10，超越許多國家。

根據《路透社》報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）13日宣布，全州所有的酒吧都須關閉，餐廳、電影院與動物園的室內場所必須停止營業；另外在疫情最嚴重的30個郡縣，教堂、健身房與理髮廳也要停業，包括洛杉磯郡、聖地牙哥郡和橘郡，約占加州80％人口。

Wear a mask for essential workers, for your neighbors and for your loved ones. Together we can slow the spread! #YourActionsSaveLives pic.twitter.com/LkcF9Q0AzW — Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 13, 2020

洛杉磯郡與聖地牙哥郡也是加州最大的兩個公立學區，因此在新學年裡，這兩個郡的各級學校都只能提供線上授課。學區也發出聯合聲明指出，有83％的教職員工支持這項決定，尤其過去幾州病例持續激增，大流行完全沒有得到控制。

美國新冠肺炎確診數超過335萬人，加州與佛州成為美國疫情中心；紐森在記者會中表示，加州的住院人數過去兩周增加28％，截至12日全州共有1833人住進加護病房。佛州12日更通報新增1萬5299例確診，打破全美紀錄。

據約翰霍普金斯大學統計數據，全美疫情最嚴重的四個州分別是，紐約州（40.7萬人確診）、加州（32.8萬人確診）、佛州（28.2萬人確診）與德州（26.5萬人確診）。若是單獨來看，這些州的確診數都能排上全球前10，超越西班牙、義大利、法國、中國與德國。

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