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日相安倍晉三指示：台灣優先列第2波鬆綁入境對象

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▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三指示，第2波鬆綁名單，優先列入台灣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京13日專電

日本考慮先鬆綁外國的商務人士入境，首波與越南、泰國等4國磋商，第2波將於本週與台灣等10國磋商。日媒報導，日本首相安倍晉三指示，要優先對台灣鬆綁入境。

為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，日本從2月起陸續禁止外國人士入境，一共禁止129國人士入境。隨著疫情趨緩及考慮經濟社會活動，第一波針對商務人士鬆綁入境措施，是與越南、泰國、澳洲、紐西蘭4國磋商。

第2波將與日本往來較多的台灣、中國、韓國等國磋商，快則本週內開始磋商。此外，也考慮與經濟關係深厚的新加坡、馬來西亞、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國和蒙古國等亞洲國家磋商。

日本朝日新聞13日報導，多位政府相關人士透露，日本政府在考慮第2波鬆綁入境對象時，安倍指示「要優先對台灣鬆綁入境」。

因為安倍的支持者大多期待安倍對中國、韓國採強硬態度，尤其中國是武漢肺炎疫情擴大的「震央」，如果日本先對中國鬆綁入境的話，日本民眾可能會反彈。加上，美中對立加劇，日本須顧慮美國的感受。

報導說，安倍希望優先對台灣鬆綁入境，讓台灣人比中韓民眾更早入境日本，這樣可緩和支持層等的反彈。而且，對台灣鬆綁入境是安倍擔任總裁的執政自民黨內保守派國會議員等的請求。

不過，中國是世界第2大經濟體，韓國是鄰國，日本不能無視於中韓兩國。日本外務省官員擔憂，如果鬆綁入境磋商不是同步進行的話，日本與中韓的關係可能失和。

第2波鬆綁入境的協商方針就是與台灣、中國、韓國同步協商，但結果是優先對台灣鬆綁入境。而且，把相較於日本，疫情算穩定的汶萊、緬甸、馬來西亞等國加入協商的話，可化解較棘手的與中韓台協商問題。

報導說，協商行列加入汶萊，是日本政府為了兼顧安倍指示以及對中韓兩國的外交上顧慮。

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