世衛2專家抵達中國先隔離　暫不進行實地調查病毒起源

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電

世界衛生組織專家已抵達中國，準備調查病毒起源，但世衛13日表示，2位專家任務是了解中國已進行哪些工作，為將來國際專家組工作打下基礎，此時不會進行實地調查。

▲譚德塞認為，要控制住疫情必須阻止傳播、採取個別措施保護社區。（圖／路透，下同）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上週宣布將派遣專家前往中國，促進了解2019冠狀病毒疾病動物宿主，並確定如何從動物傳播給人類。13日中國外交部宣布2位世衛專家已經抵達中國。

13日世衛在日內瓦舉行線上記者會，媒體詢問傳出世衛專家是否無計畫前往武漢病毒研究所？對此世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）說明，這是一個先遣團，主要是了解中國研究了什麼？有什麼發現？為未來的更大的國際專家組打下基礎，此時此刻不期待馬上進行實地調查。

萊恩也透露世衛專家目前依中國防疫要求，正在隔離中。

▲世衛專家暫時不會在中國進行實地調查。

隨全球逼近1300萬人確診，譚德塞13日表示昨天全球向世衛報告了23萬新增病例，其中主要來自2國，並強調美洲疫情依舊處於震央，病毒仍然是頭號公敵，但許多政府和人民不重視這一點，正走在錯誤的道路上。

譚德塞並未明指是哪2國，但依世衛每日疫情通報，美國及巴西是新增病例最多國家。

他表示，要控制住疫情必須阻止傳播、採取個別措施去保護社區；政府要有強力的領導和溝通。 如果連勤洗手及保持社交距離等基本防疫都做不好，疫情將越來越惡化，且說在可預見的未來恐將難重回正常生活。（編輯：張佑之）