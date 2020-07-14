快訊／《歡樂合唱團》女星遊湖「詭異消失」5天成浮屍　得年33歲

▲里維拉（Naya Rivera）8日失蹤後，郡治安官辦公室判斷已經死亡。（圖／翻攝自推特「@cristinasoh」）

記者張靖榕／綜合外電報導

加州文圖拉郡治安官辦公室於美東時間周一（13日）指出，當天上午在水庫皮魯湖東北湖域發現一名浮屍，經身分確認為女星里維拉（Naya Rivera），得年33歲。里維拉出生加州，因演出《歡樂合唱團》（Glee）出名，本月8日，她的4歲兒子在皮魯湖的出租船上被人發現，但她已不見蹤影。

綜合外電報導，文圖拉（Ventura）郡治安官警長比爾（Bill Ayub）指出，「我們很確定所找到的遺體是里維拉，沒有跡象顯示這是他殺或是自殺。」遺體目前已被送往文圖拉郡治安官辦公室，後續等待驗屍人員進行齒痕比對；比爾表示，已和里維拉的家屬連絡過。

當局指出，里維拉8日失蹤前，最後的行程是帶著4歲的兒子前往皮魯湖，並租了一艘船，中間有一段時間情況未明。之後里維拉的兒子被人發現獨自在船上，里維拉則以消失無蹤。當時船上有2件救生衣，一件由4歲男童穿著，一件則攤在船上。

警方在船上找到里維拉的皮包和身分證明，其餘再無線索。碼頭的監視器顯示，上船的僅有里維拉和兒子2人，而據警方和4歲男童談話的內容判斷，里維拉離開船後並未回到岸上。另有消息指出，男童告訴警方母子倆當時在湖中游泳，里維拉將他推回船上，但等他回頭，媽媽已經不見了。

《歡樂合唱團》一劇中，里維拉飾演洛佩茲（Santana Lopez）一角，演出時間從2009年至2015年，在最近播出的集數中也可見其身影。另外，她在CBS製播的喜劇「The Royal Family」以及「The Master of Disguise」，也有飾演角色。