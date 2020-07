快訊／《歡樂合唱團》女星遊湖「詭異消失」5天成浮屍　得年33歲

▲里維拉(Naya Rivera)8日失蹤後,郡治安官辦公室判斷已經死亡。(圖/翻攝自推特「@cristinasoh」)

記者張靖榕/綜合外電報導

加州文圖拉郡治安官辦公室於美東時間周一(13日)指出,當天上午在水庫皮魯湖東北湖域發現一名浮屍,經身分確認為女星里維拉(Naya Rivera),得年33歲。里維拉出生加州,因演出《歡樂合唱團》(Glee)出名,本月8日,她的4歲兒子在皮魯湖的出租船上被人發現,但她已不見蹤影。

綜合外電報導,文圖拉(Ventura)郡治安官警長比爾(Bill Ayub)指出,「我們很確定所找到的遺體是里維拉,沒有跡象顯示這是他殺或是自殺。」遺體目前已被送往文圖拉郡治安官辦公室,後續等待驗屍人員進行齒痕比對;比爾表示,已和里維拉的家屬連絡過。

當局指出,里維拉8日失蹤前,最後的行程是帶著4歲的兒子前往皮魯湖,並租了一艘船,中間有一段時間情況未明。之後里維拉的兒子被人發現獨自在船上,里維拉則以消失無蹤。當時船上有2件救生衣,一件由4歲男童穿著,一件則攤在船上。

警方在船上找到里維拉的皮包和身分證明,其餘再無線索。碼頭的監視器顯示,上船的僅有里維拉和兒子2人,而據警方和4歲男童談話的內容判斷,里維拉離開船後並未回到岸上。另有消息指出,男童告訴警方母子倆當時在湖中游泳,里維拉將他推回船上,但等他回頭,媽媽已經不見了。

《歡樂合唱團》一劇中,里維拉飾演洛佩茲(Santana Lopez)一角,演出時間從2009年至2015年,在最近播出的集數中也可見其身影。另外,她在CBS製播的喜劇「The Royal Family」以及「The Master of Disguise」,也有飾演角色。

naya rivera’s last moment on earth was protecting her son. she pushed him onto the boat but couldn’t save herself. i’m heartbroken. pic.twitter.com/yEDGbaUT6y