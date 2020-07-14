美今年最大收購案帶動台積電ADR漲收1.91％　那指跌226點

▲美股周一開盤延續上周漲勢，但收盤難止跌，僅道瓊微幅漲收0.04％。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

儘管美國過去9天內3次創單日確診新高，美股仍由科技股帶動漲。美東時間周一（13日）消息，台積電ADR開出紅盤，盤中一度創下最高紀錄的67.07美元；另外，美國跨國製藥公司輝瑞及一家德國藥廠，獲得美國食品藥物管理局（FDA）發出的新冠肺炎候選疫苗快速審查資格（Fast Track）。

道瓊指數周一收盤上漲10.5點，或0.04％，以26085.80作收；標普500指數則是下跌29.82點，或0.94％，收在3155.22點；那斯達克指數下跌226.6點，或2.13％，收在10390.84點。

綜合外電報導，德國生技公司BioNTech和美國製藥業大廠輝瑞（Pfizer），何作研製的新冠疫苗「BNT162b1」、「BNT162b2」，已獲得FDA給予的快速審查資格，預計之後能快速獲得批准生產。

美國新冠肺炎疫情狂飆不見剎車跡象，但隨著疫苗開發傳出的好消息，美股13日仍延續上周漲勢，輝瑞股價早盤開出2.39％的漲幅，台積電ADR則是2.41％。

蘋果供應商亞德諾半導體 （Analog Devices）宣布，收購競爭對手美信（Maxim Integrated），價格維209億美元，為美國今年最大併購案，預計1年後完成收購。消息帶動台積電ADR盤中一度漲至67.07，最終上漲1.22點，或1.91％，以65.07點作收。