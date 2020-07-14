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生華科Silmitasertib具抗新冠病毒潛力　準備申請緊急人體臨床試驗

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▲左起為生華科董事長胡定吾、總經理宋台生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲生華科董事長胡定吾。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

生華科（6492）董事長胡定吾表示，開發中新藥抑制劑Silmitasertib（CX-4945），近期被國際期刊《cell》證實具有抗新冠病毒潛力，並預計與美國國衛院(NIH)、中研院合作進行動物試驗，後續規劃向美國FDA申請啟動緊急人體臨床試驗(eIND)，同時針對中輕症患者，申請二期臨床試驗。

胡定吾指出，新冠肺炎疫情全球持續延燒，單單是美國每日的確診人數就以萬人起跳，死亡人數更是突破10萬人，雖然各界積極尋找解藥，但目前還沒有藥品可抑制病毒的複製與發炎，不過Silmitasertib近期被國際期刊《cell》證實具有對抗新冠病毒的潛力。

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胡定吾說明，Silmitasertib是First in Class市場首見新藥，而且是全球唯一進入人體臨床的CK2蛋白激酶抑制劑，並正在進行癌症二期臨床試驗，具有抑制新冠病毒複製（replication），以及抗發炎作用，可減緩引發免疫風暴獨特的雙重機制，並獲多家國際重量級期刊報導。

▲生華科總經理宋台生。（圖／生華科提供）

▲生華科總經理宋台生。（圖／生華科提供）

生華科總經理宋台生表示，Silmitasertib針對新冠病毒（SARS-CoV-2）預計與美國國衛院(NIH)、中研院合作進行臨床前試驗，包括細胞試驗、動物實驗等，並積極規劃往人體試驗發展，像是向美國FDA申請啟動緊急人體臨床試驗，以及針對中輕症患者申請二期臨床試驗。

宋台生強調，新冠病毒容易在不同物種間交互傳播，並形成各種變異株，因此為了未來可能發展出的下一代病毒，生華科已經到2000多個與CK2抑制疫相關的化合物，為下一階段做準備，並將持續開發新藥，或與現有藥物合併開發。

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