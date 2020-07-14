秘傳醬汁流光！熊本百年鰻魚屋「水灌進二樓」　200隻鰻魚全沒了

▲日本熊本縣人吉市一處房屋遭大雨引發洪水沖毀。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

九州熊本縣近日因豪雨災情慘重，其中在人吉市一間創立超過百年的鰻魚飯老店「上村鰻魚屋」，大水淹到二樓地板上30公分，店內存放的百年秘傳醬汁全部被大水沖走，店內約200條鰻魚也死亡或逃走，讓店主欲哭無淚。

根據朝日新聞報導，上村鰻魚屋創立於1908年，是觀光客必訪的排隊名店，目前已經傳到第三代店主上村紀穗。該店的特色在於只選用鹿兒島縣或宮崎縣產的鰻魚，用炭火充分燒烤後再塗上秘傳醬汁，創造出鹹甜風味，頗受饕客喜愛。

今年70歲的上村紀穗和68歲妻子上村惠子每天上午7點就會前往鰻魚屋準備，每天大約得料理200條鰻魚，9日上午，上村惠子與4名員工前往店內查看，發現一樓水深已經及膝，泥水淹沒廚房，餐具四散。

上村惠子回憶，他當時聽見一名員工大喊「關上門！」突然間洪水就灌入店內，眾人連忙逃往三樓避難，數分鐘後大水就淹到二樓地板上30公分左右，直到下午3時後才退散。

上村惠子回到一樓查看，發現廚房一片狼藉，所有食材都被沖走，調味料也全部泡湯，包括鎮店之寶、百年秘傳的特殊醬汁。另外，店內約200隻鰻魚大多數都逃走或死亡，只剩下3隻還在魚缸內，損失慘重。

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