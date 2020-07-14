日本關東深夜「神秘火球」找到了」！　隕石碎片墜入民宅走廊

▲日本千葉縣發現隕石碎片。（圖／翻攝自Facebook／日本國立科學博物館）



文／中央社記者楊明珠東京13日專電

日本國立科學博物 館今天表示，7月2日凌晨劃過日本關東地區上空的「火球」已尋獲，被認為是火球的隕石有2塊碎片墜落在千葉縣習志野市民宅，因此將命名為「習志野隕石」。

日本共同社報導，國立科學博物館指稱，7月2日凌晨被觀測到的「火球」隕石有2塊碎片墜落在千葉縣習志野市。隕石原本直徑數公分大，但分裂成2塊，重量分別是63公克、70公克。日本國立科學博物館將據此命名為「習志野隕石」，並向國際隕石學會申請登記。

日本國立科學博物館表示，民眾目擊火球的同一時間，千葉縣習志野市的一名住在2樓的女性也聽到聲響 。到了清晨，她在住家玄關前的走廊下發現石頭碎片，看到媒體報導後，心想或許是隕石。住宅走廊的扶手有受損的跡象，可能是受到隕石撞擊。4日她再查看，又在中庭發現第2塊碎片。

這位民眾請科學博物館調查，經過分析有鋁、鈉、錳等同位素，確認是最近墜落的隕石。

日本每日新聞報導，科學博物館理化學團隊主任米 田成一表示，2塊隕石碎片都檢查出含有放射性物質錳52，這是宇宙射線（Cosmic Ray）所產生，放射線強度減半的半衰期約5.5天。兩塊碎片是一分為二情況，可能還有其他碎片墜落他處。

上一次日本有隕石墜落是在2018年，當時落在愛知縣小牧市的民宅，命名為「小牧隕石」。這次「習志野 隕石」若申請登記成功，將是日本境內第53個完成登記的隕石。