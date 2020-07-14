曾聽信明牌慘賠3棟房！她如今月賺10萬↑　悟出進場股市必懂的9件事

▲薇薇呼籲新手投資人初入股市不要抱著想賺大錢的心態。（圖／記者張一中攝）

文／薇薇 Weiisly

我從2010年開戶開始買股票，一個畢業沒多久的畢業生，單純就是想要為自己多增加一份收入，那時候我就在思考家裡負債，我要如何擺脫這種命運，我要如何能夠變得有錢？

我開始思考當我有一份收入的時候，我還是繼續兼職接案，再把這些收入分配，一些存錢要買房子、一些錢一定要投資，剩下一些錢是安全運用的，那時候我問過很多人（老闆級的，發現他們多少會投資股票），於是我也決定小額投入股票，直到現在每個月還是會買賣股票。

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當初要進入股市我猶豫很久，畢竟我的家庭因為股票深受其害，賠了3棟房子（是台北的喔），賣完房子仍然不夠，還負債千萬。所以我告訴自己，對於股市我就是以保守為主，不是以賺大錢為目的進入！

一個畢業生一開始只能買個一張，賺個三千元就讓我覺得很開心，後來隨著我的工作收入變高，股票也可以買多一點，當天買個五張，隔幾天現賺三十萬都是有過。但慢慢的發現，當你一路因為賺錢而繼續追加，很容易最後就變賠錢。

賺錢和賠錢都有過，但因為我是很保守的，所以一賺一賠，還是有小賺。直到後來我改變心態，悟出了一些股票的重點，來分享給大家。

1. 進入股市的心態要調整

很多人一開始如果抱著要賺大錢的心態進入股市，很容易一開始有賺接下來就全賠光，和賭博一樣，越追越高，很容易一直搬錢進來，最後血本無光。

建議想要進入股市新手，要先想想為何投資？你想要賺多少就打住？

沒錯！其實當你開始買賣股票後，如果你真的運氣很好，你會發現它比工作還好賺，但是正因為如此，很容易讓人迷失，不斷的追加無上限，最後一個變動就會造成虧損。

2 具備多少投資的資金

利用閒錢很重要，不要像有些人因為想要賺更多而去借錢或是融資，這樣都很容易造成虧損！最好就是利用身邊的閒錢或是儲蓄存款的一部分，不要到時候沒抓好預算沒錢投入。

投資就是要賺額外收入，而不是要影響你本來正常的家庭運作，這樣的觀念很重要！

▲投資最好是利用身邊的閒錢或是儲蓄存款的一部分。（圖／pixabay）

3. 想要不花時間就賺錢那麼先買穩定股

這十年中，我發現有些股票我怎麼買怎麼賺錢，就表示這些股票很穩定，無論我幾時進入都能賺到錢，於是這就是我的常抱股。

我會固定投資這些股票，當然這些股票不可能一個月就會有變化，然而，因為穩定它會固定配息，長期下來是很棒的獲利。

4. 別人報的明牌要不要買？

事實上，我的家庭以前這麼慘，就是聽信別人報的明牌，所以我只有一開始進入股市是聽朋友的買個一兩張，接下來就是我自己看書和看財經周刊找尋新的股票。

如果你常聽朋友報的，就會變成買到快追漲停的股票，結果才幾天就一路下殺，變成被套牢！

股市通常是不可信賴的，就像這波疫情，連股神巴菲特都說活了89年第一次遇到，他說完以後美股兩周熔斷三次！

其實股票和賭博和創業都有點類似，當遭遇了問題，如果你很慌張，你會發現你就會全盤皆輸！

所以我不報明牌。我曾經有次報給朋友，好意要讓她賺錢，結果她一看跌了就很緊張賣出，賠錢了，我過意不去就幫她賠了3萬6，後來我就知道這個道理，畢竟我們沒有辦法對別人的人生負責，我們自己知道狀況不代表別人會明白，所以這種明牌，你還是必須要自己做一點點功課才行！

5. 所有人都適合玩股票嗎？

其實我會認為有偏財運的人玩會更好，股票這種也很需要運氣。

像我天生沒有什麼偏財運。小時候我們只有過年賭博，每次賭博我都有小贏，小贏的重點在於我懂得停損，我都會冷靜地看著周遭的人（我那時候國小），開始注意這些賭本，因為賭本是一定的，你要賺到這些錢，就是代表你旁邊的人會輸這些錢，於是我在玩的時候，在快輸的時候我會變得保守，會注意自己剩下多少。

贏得時候進攻，輸的時候保守，我覺得這也很適用在所有地方。

如果你很有偏財運，你的投資運行也很好，那麼你就可以跟著感覺走，將閒錢投入股票。

▲股票和賭博和創業都有點類似，遇到問題若太過慌張容易全盤皆輸。（圖／pixabay）

6. 沒有人不會犯錯

我有認識很多朋友全職是投資股票，當然他們的生活是令人羨慕的，但是大起大落的都會有，沒有人是不會出錯的，這是一種誤解。

7. 懂得什麼時候賣是最重要的

無論你何時進場，你沒有賣好時機都有可能造成虧損。太早賣，你認為少賺錢；太晚賣，你已經變成虧錢了。所以，如果想要進場玩股票，我會建議先拿一兩支股票試看看，訓練自己的下單和退場時機。

就像我前面說的，我買同一支股票很久了，我自然大概懂什麼時候跌要進場，什麼時候大約可以賣，我完全不用看股票，也不用天天盯，大概就會賺一些錢。

這個方式沿用到最近我還是可以維持，賣一次賺2萬5的獲利，我都是賣了才再接，這樣資金運用就不會被影響到，也不會因為裡面有很多錢，我就會貪心的想要買更多！這是我做的一種控管（控管自己貪心的亂操作）。

8. 黃金交叉賺

如果你是要短線操作的話，之前有看過節目說當5日均線向上突破20日均線，也就是短期的買進成本大於長期平均成本，代表短期買方（或是市場上）大多數人獲利，這樣讓股價上漲的機率比較大，也比較有賺錢空間。

9. 別買成交量小的股票

容易買到的股票，很容易賣不掉，所以選擇股票時，要多注意成交量，就像股神巴菲特說過的，投資於您信任的公司。

「以合理的價格買下一家好公司要比用便宜的價格買下一家普通的公司來的好的多。」

「一個簡單的買進規則：當別人恐懼時貪婪，當別人貪婪時恐懼。」

千萬不要賣錯價格，恐懼會影響你的判斷力！股票除非你的運氣和操盤很好，否則當個副業會比較好，假如要當全職的話，那麼心臟真的要很大顆，因為有時候一個不對，你的身家就會全都沒有，謹慎買賣很重要！

本文獲薇薇Weiisly授權轉載

原文：一個月賺超過十萬，新手必看：股票心態 要調整，才能夠一直獲利！

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