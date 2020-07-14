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伊斯蘭浪潮再度席捲土耳其　聖索菲亞大教堂博物館地位不保

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▲▼ 聖索菲亞大教堂。（圖／路透）

▲ 聖索菲亞大教堂從博物館改為清真寺。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

土耳其最高行政法院10日裁決，伊斯坦堡聖索菲亞大教堂的博物館地位不合法。總統厄多安（Tayyip Erdogan）隨後宣布，這座古蹟再度成為清真寺，並將於7月24日舉行首次穆斯林祈禱。厄多安在任期中，致力於重振宗教勢力，強調教義於政治的重要性，逐漸破壞土耳其國父的「政教分離」的改革。

厄多安無視國際譴責聲浪，他的演說指出，「我們將開放聖索菲亞作為清真寺，藉此保存它身為人類共同文化遺產的特色。如同其他清真寺，聖索菲亞的大門對所有人開放，不論是本國人或外國人，穆斯林或非穆斯林。」

聖索菲亞先後成為基督教世界信仰中心和中世紀伊斯蘭文明象徵。美國、俄國和歐洲多國都對此表達關注，希臘文化部更認為這項裁決是對文明國家的「公開挑釁」。總理米佐塔基斯說，「這項決定傷害所有認同聖索菲亞為世界文化遺產重要一部分的人，且不只影響土希關係，也影響土耳其和歐盟、教科文組織及整個世界的關係。」

美國國務院曾呼籲土耳其將聖索菲亞保留為博物館，並在一份聲明中提到對土耳其這個決定感到「失望」。聯合國教科文組織表示會重新審查聖索菲亞大教堂的地位。

虔誠的教徒厄多安此舉是試圖將聖索菲亞的管理權，從文化行政轉移到宗教資產底下，可視為是宗教在這個國家中的權力擴張。厄多安危保守伊斯蘭主義陣營的掌門人，正帶領土耳其脫離國父凱末爾「政教分離、世俗主義」的理念。

土耳其的執政黨正義發展黨，去年在地方選舉連連失利，已執政17年的厄多安政府經濟手腕失靈，屋漏偏逢連夜雨，又碰上新冠肺炎疫情使情況。厄多安10日在全國演說中提到：「這是我們在逆境中找到的最佳解答。」這項政治舉措是否能為他的政府加分，仍有待時間檢驗。

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