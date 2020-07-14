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專訪／雞排妹「All in」買進大立光！兩週爽賺10%　自曝靠這幾招選股

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記者謝仁傑、陳心怡／台北報導

雞排妹鄭家純近期常會在個人IG，與網友們分享自己投資的進度和心得，她接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，也透露了第一次購買大立光（3008）的機緣，原來，她在今年2月開戶，卻遭逢3月股災，一度對股市失去信心，導致4月只買了富邦VIX（00677U），沒想到川普祭出的無限QE（量化寬鬆）政策救市力度之大，反而讓她只得把當時的VIX賠錢了結，也促成買進大立光的動機。

▲雞排妹鄭家純專訪，分享投資心得。（圖／記者林敬旻攝）

▲雞排妹鄭家純接受ETtoday新聞雲獨家專訪，分享投資心得。（圖／記者林敬旻攝）

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談到與大立光的第一份機緣，雞排妹說，當時手上除了剛入市就買進被套牢的某支生技股，她還在4月買進富邦VIX（00677U），因為她不相信股市會就此復甦，沒想到無限QE政策力度太強，讓她決定停損，賠了4萬多塊。

「川普的無限QE，就像是復仇者聯盟的無限手套，太強了！我想說那就順勢做吧！」雞排妹說，在5月中下旬，注意到大立光在4000元以下徘徊了蠻多天，加上她連續兩個月每天盯盤，覺得自己差不多脫離新手村了，因此決定把預計要投入股市的全部資金，拿去買大立光。

買大立光兩週賺到10％　獲利了結

雞排妹說，「我在五月下旬4000元以下買進大立光，看支撐價大約就是3800元，在支撐價買進會讓人感到比較安心。」，於是決定把套牢股之外的部位，通通「All in」大立光，那時候設的停利就是4300元，也就是賺10％，沒想到約兩個禮拜時間，大立光就達到了她預設的停利點，在觀察當週股價沒有太大變動的情況下，在6月5日選擇獲利了了結，遵守「紀律」。

不過她也提到，有趣的是，賣掉的次週一，台股漲了很多，大立光也漲破4400元。「我經紀人打電話來，問我賣掉了嗎，我說我賣掉啦，她說妳幹嘛賣！」，雞排妹笑說，當初買大立光，隔天變3700元，現在又少賣10萬，這樣想的話豈不是一張虧了20萬，「不能這樣子想，有賺就好！」她說。

雞排妹說「我在這個交易過程，更認識我自己的個性，我是吃魚身就很滿足，不會去看有沒有買在最低點、賣在最高點的人。」她也提到，在那一週美股大跌了1,800點，當天她熬夜看美股看到凌晨4點，發現美股真的跌得很慘，於是早上9點準時起床買台股，而因為賣掉大立光，讓她有更多子彈可以在股市重回低點的時候買入，「停利的重要性就是讓你有更多子彈。」她說。

▲雞排妹鄭家純專訪，分享投資心得。（圖／記者林敬旻攝）

▲雞排妹談起第一次購進大立光的心得。（圖／記者林敬旻攝）

股債投資比重8：2　短線股票停利點設5％

談到台股之外的其他資產投資和比重分配，雞排妹表示，她在4月買了美債基金，當作救命錢，有20％的投資放在美債基金，80％在股市；而提到如何操作長短線股票，她則表示，短線股票通常賺到5％，就會停利，而長線股票則會選擇在支撐價位買進，這樣即便它跌了也可以比較安心。她也補充，「我會考慮最近有沒大事，我就俗辣個性，覺得不妙就會先清，有時候賺5％～6％就會先走。」

談到選股，雞排妹表示，還是會關注除權息行情和體質好的公司，甚至是老闆的風評怎麼樣，並指出在一本書上看到「寧願選價格合理的卓越企業，也不要選價格便宜的平庸公司。」；此外，雞排妹也不聽別人報的明牌，她表示「財經老師有可能在業配股票，大家都成年人了應該也都要能接受這種事情啦！那種聽了或看了一次讓你賺到錢，你就會超級相信，但有時可能會讓你被割韭菜。」

再度「All in」買進大立光　

雞排妹曾經手上最多持股25檔，在訪談當日（7/10）只剩下4檔，將套牢警惕自己用的某支生技股給賣掉了，並且把金融股以外的都砍掉，再度「All in」買進大立光。她平靜地表示，「大家覺得我重押大立光很衝，但我短線都很保守，很多人說我靠新手運，但再怎麼樣，空手都勝過賠錢的，不用嫉妒別人賺很多，大家一起賺，台股才會上來。」

▲雞排妹鄭家純專訪，分享投資心得。（圖／記者林敬旻攝）

▲雞排妹鄭家純對於投資理財，很有自己的想法。（圖／記者林敬旻攝）

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