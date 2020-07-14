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不滿研究室變k書中心！　世新研究生：無收到任何徵詢意見

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▲世新研究室空間自救會向校方提出訴求。（圖／世新研究室空間自 救會提供）

▲世新研究室空間自救會向校方提出訴求（圖／世新研究室空間自救會提供）

實習記者莊憶慈／綜合報導


世新大學校方上個月以「調整並優化空間」為由，將全校共24間研究室，縮減為10間，改為共用式的k書中心。世新研究室空間自救會7月7日表示，無收到校方徵詢意見。

校方向全校公告，於7月3日將實施空間重劃工程，要求學生兩週內將研究所清空，同時，未公布重劃後將以何種形式給學生使用，期間也未曾召開校務會議，或徵詢學生的意見，而校方卻聲稱此規劃已討論兩年，引發學生的不滿。

請繼續往下閱讀...

由各院研究生組成的世新研究室空間自救會，於7月7日在校門口舉行記者會，反對校方黑箱作業，並高喊「規劃要協商、空間要獨立、資訊要公開」等訴求。

根據校方規劃，新研究室的空間變大，研究生總數不變，但實際上空間僅剩10間，且教室內無任何置物空間，一張桌子大約只有70公分寬，走道兩旁桌子的距離僅150公分，椅子稍微往後便會碰到旁人。

世新研究室空間自救會主張，並不反對校方將學校空間重整做更好的規劃，研究室是讓人自由討論、維繫彼此感情及傳承文化的場所，但有關空間的重劃，在無告知的情形下，擅自決定，影響學生的權益，並呼籲校方儘快與研究生協商，將各系所獨立的研究空間還給研究生。

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