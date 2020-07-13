快訊／衝刺數位綁定！三倍券申購逼近1200萬人次大關

▲「振興三倍券」於本月1日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（13）日開放第13天，依據經濟部統計，截至今天下午4時為止，上官網申購的民眾已突破1198萬4969人次，已逼近1200萬人次大關；官員表示，只要在領取回饋前，不管是信用卡、電子票證、行動支付，數位綁定都可以更換(消費需重新累計)，讓你可以猶豫三千次。

依據經濟部統計，目前紙本預購共1036萬7714人，透過官網預購者有54萬0394人，選擇四大超商預購的有982萬7320人；至於數位綁定共161萬7255人，含信用卡108萬5845人，電子票證21萬1634人，行動支付31萬9776人。

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▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

三倍券領券預計本周三上路，外界關注會否有大批排隊人潮，經濟部長王美花也特別喊話，請申購紙本實體券的民眾「不用擠在前三天去領」，經濟部與超商業者正在討論領券「晚鳥優惠」，以分流領券人潮，會視本周三、本周四的領券狀況通盤思考。

為衝刺數位綁定人次，經濟部官員指出，台灣Pay綁定三倍券原本可獲得滿額禮300元、首刷禮100元，合作店家回饋20%、最高600元以及三倍券抽大獎，最大獎為百萬汽車；加碼之後早鳥禮300元，首刷禮100元，加上店家回饋最高600元，合計最高優惠將有1500元。

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