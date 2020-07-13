鴻海送暖！捐贈自製口罩12萬片　幫助弱勢、罕病等10家社福團體

▲鴻海自製生產醫療口罩。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（13）日宣布將捐出自產醫療口罩12萬片，給予包括家扶基金會、罕見疾病基金會、原發性肺動脈高壓病友聯誼會、台灣泡泡龍病友協會、台灣龐貝氏症協會、尼曼匹克症病友聯誼會、紫質症病友聯誼會、淋巴血管平滑肌肉增生症（LAM）病友會、永齡慈善基金會、與台灣優質生命協會等全台灣10個社福團體。

鴻海指出，新冠肺炎疫情爆發後，集團自今年2月初啟動口罩產線規劃，其中包含相關機台設計、模具開發與組裝皆為自主完成，並在3月試產、申請認證，現在持續配合政府徵收口罩之餘，將部份可自由運用餘額的口罩提供給需要的團體，善盡企業社會責任。

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鴻海指出，秉持著公司一直以來「取之於社會、用之於社會」的理念，在政府宣布採取「定量徵用」政策後，針對可自由調配的產能額度，決定捐贈12萬片口罩予家扶、罕病、台灣優質生命協會等10個單位，以協助經濟弱勢家庭、罕病朋友及獨居長者。

▲鴻海捐贈12萬片口罩幫助弱勢、罕病等10家社福團體。（圖／鴻海提供）

這次10家的受贈單位均表感謝，其中罕病基金會表示，十分感謝鴻海科技集團能夠想到罕病朋友們，尤其許多罕病朋友特別體弱，又必須定期到醫院回診治療，口罩實在是一個非常重要的必需品。

定期密集前往各地探視獨居長者的台灣優質生命協會也對鴻海集團的體貼表達感謝，談到對許多獨居長者來說，走到藥局去排隊買口罩其實並不是件方便的事情，所以這些口罩不只是防疫物資，也是份溫暖的關懷。

鴻海強調，對於印有「Hon Hai/Foxconn」字樣的口罩，相對鴻海許多作工繁複的高科技精密製造產品來說，口罩可說是鴻海史上最簡單的一款產品，卻也是意義最重大的，透過增加社會口罩供給量、協助社區加強防疫能量，鴻海希望能在新冠肺炎防疫上，藉由不織布口罩貢獻一份密織的心意，因為面對社會，集團「成就越大，責任也越大」，公司將持續規劃回饋社會，繼續為大眾的防疫盡「片」心力。

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