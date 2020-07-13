全國用電量今創史上新高　台電：中火1號機隨時可上線

▲台電表示今（13）日氣候炎熱，用電創下歷史新高。尖峰時刻光電扮演重要供電角色。圖為台中電廠太陽光電設施。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

夏季氣候炎熱，台北今（13）日氣溫逼近39度，創下歷年7月最高溫紀錄，連帶推升用電需求。台電表示，全國用電量今日下午2時4分達最高點3752.8萬瓩，創歷史新高，台中電廠在維持夏季非空污季最多運轉9部的承諾下，1號機隨時可上線發電，以度過夏季用電尖峰，確保穩定供電。

台電表示，全國用電量今日下午2時4分達最高點3752.8萬瓩，除刷新今年用電紀錄外，也打破去（108）年7月17日創下3738.3萬瓩的歷史用電紀錄。今日備轉容量率為10.59%、備轉容量為397.4萬瓩，尚能維持供電充裕的綠燈。

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台電進一步說明，根據氣象預報，近一週天氣均維持高溫炎熱，因此預估本週尖峰用電量仍可能持續打破紀錄。為因應持續升高的用電量，台電會努力調動一切可用機組，確保穩定供電，其中台中電廠1號機隨時可以上線發電。但台電也會遵守承諾，夏季非空污季期間台中電廠最多僅運轉9部機組。台電也呼籲民眾共同節約用電，共同努力度過夏季用電尖峰。

台電指出，今日天氣晴朗、高溫炎熱，日照也相當充足，下午用電尖峰時段太陽光電帶來240萬瓩的供電能力，占比達6%，相較於去（108）年7月17日當天太陽光電的供電能力約180萬瓩，已有大幅提升，顯見太陽光電於夏季尖峰用電時段已可扮演重要供電角色。

台電也指出，為因應今日用電創下歷史紀錄，台電燃煤機組除了台中電廠1號機與3號機進行檢修外，其餘均上線發電。但根據環保署空品預測與實際監測結果，各地空品AQI指標均呈現象徵良好的綠燈。

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