快訊／三倍券也推「我OK你先領」　超商加碼「晚鳥優惠」出爐

▲振興三倍券超商預購將在本周三（15日）開放領券。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券將在本周三（13日）開放領用，經濟部長王美花今（13）日提醒，基於安全考量，每日只配送適量三倍券到各超商門市讓預訂民眾領取，呼籲民眾儘量避開前三天的人潮，超商業者也推出咖啡分享券等晚鳥優惠，以期達到分流效果。

王美花也特別喊話，請申購紙本實體券的民眾「不用擠在前三天去領」，經濟部與超商業者正在討論領券「晚鳥優惠」，以分流領券人潮，會視本周三、本周四的領券狀況通盤思考。

請繼續往下閱讀...

▲經濟部長王美花。（圖／記者林敬旻攝）

經濟部官員表示，7月1日至7日已完成預訂的民眾，可以在預約的超商、超市領券，目前全台約有3000家超商通路每日配送三倍券達1000份，基於安全考量，政府也會加強警力巡邏。若當天的份數領完，各門市隔日就會立刻補貨。

針對分流領券人潮，統一超商率先宣佈加碼方案，於7月17日起至7月21日止推出「晚鳥優惠」，活動期間取券當下當筆即可享咖啡優惠三擇一：「CITY CAFE大杯拿鐵第二件半價」、「CITY CAFE特大美式買一送一」或「CITY PRIMA精品美式買一送一」。此外，加碼送星巴克黑咖啡系列好友分享券。

全家便利商店表示，自本周三至8月11日為止，針對領取紙本三倍券的民眾推出四大優惠：憑取單據享Let’s café大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買一送一優惠券一張；憑領取單據可獲大戶屋「就飽900元套餐」優惠券一張；憑領取單據最高可贈1000元購物券。首次憑單據領取即贈100元購物券一張，「全家」會員使用該券消費再贈900元購物券(9張100元購物券)，限量30萬組，惟每張消費需滿600元始能折抵，使用期限至8月底為止。

依據經濟部統計，截至今天下午4時為止，上官網申購的民眾已突破1197萬1832人次，已逼近1200萬人次大關；官員強調，超商分流的安排是安全考量，請民眾不必擔心，一定都領得到三倍券，只是不急著在前三天領，也可節省自己時間，至於還沒預約領取的民眾，更可多用數位綁定、郵局網路預約等方式領用三倍券。

►就算爬到樹上！妳還是很美



►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招