拿3倍券免課所得稅、發票可對獎！　國稅局：商家一樣要開發票

▲振興三倍券將在15日開放使用，財政部表示，政府回饋2,000元屬於政府贈與，因此免課所得稅。（圖／行政院提供）

記者紀佳妘／台北報導

振興三倍券將在15日開放使用，財政部高雄國稅局今（13）日表示，無論是實體或數位三倍券，只要消費滿3,000元，政府會回饋2,000元，其中政府回饋的2,000元屬於政府贈與，因此免課綜合所得稅，而三倍券視同現金禮券，因此商家依規定須開立統一發票。

振興三倍券領取方式分為實體券、數位版，其中實體券是民眾以1,000元換取3,000元的三倍券；至於數位版又分成信用卡、電子票證、電子支付共3種方式，都是從7月15日開始累積消費，到12月31日累計滿3,000元帳單，即可回饋2,000元。

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高雄國稅局官員表示，振興三倍券是民眾以1,000元現金換取票面價值3,000元的紙本三倍券，或以信用卡、電子票證、電子支付等方式累積消費滿額，領取政府回饋的2,000元，因此民眾領到的2,000元屬於政府贈與，依所得稅法規定，「免納所得稅」。

不過，官員也提醒，商家若為統一發票的營業人，因三倍券視同現金禮券，依統一發票使用辦法規定，商家於銷售商品或勞務收取三倍時，應開立統一發票給民眾，一樣可對獎，但若為小規模營業人則可免開發票。

此外，為鼓勵民眾消費時，多使用載具索取雲端發票，高雄國稅局也加碼推出活動，從即日起到9月底只，到指定店家消費，並以載具索取雲端發票可參加抽獎活動，有機會抽到蘋果手機、電動機車等獎品。