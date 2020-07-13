國發會：未來4年經濟成長率訂為2.6-3.4％　以四大主軸為發展重點

▲國發會主任委員龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

國家發展委員會今(13)日通過「國家發展計畫(110至113年)」(以下簡稱國發計畫)，提出未來四年國家發展策略，未來四年（110至113年）經濟成長率設定為平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%及核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%之總體經濟目標，計畫將於陳報行政院核定後，由各部會分工落實執行。

國發會指出，未來四年，全球重大發展趨勢包括，中美貿易戰、科技戰及後疫情時代形塑的全球經貿新秩序；5G、AI等數位科技及數位經濟發展的重要性上升；全球人口少子女高齡化衝擊經社轉型；能源低碳轉型及氣候變遷的迫切性提高等。

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國發會主委龔明鑫指出，根據IHS Markit 6月15日預測，2021至2024年臺灣經濟成長率平均2.52%，國發會考量未來四年經濟成長仍潛存高度不確定性，有必要加碼超前部署，強化政策作為，抵緩外在風險因素對我國的衝擊。

國發會指出，本期「國家發展計畫(110至113年)」秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」理念，在過去四年所淬煉的成長動能上，萃取並發展具戰略性與關鍵性的產業項目，同時培育雙語及數位人才，深化臺灣的競爭新優勢，不僅讓世界看見臺灣，更要讓臺灣成為全球關鍵角色。

龔明鑫說，在擴大投資及數位轉型等政策效益帶動下，110至113年平均經濟成長率區間目標介於2.6%至3.4%；失業率平均3.5%至3.8%；核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%，做為活絡勞動市場與穩定物價的努力目標。

另外，龔明鑫更提到，配合總統新任期，為延續並擴大既有的建設與改革成果，國發會除務實訂定未來四年總體目標外，並以四大政策主軸，持續深耕國家實力，包括：數位創新，啟動經濟發展新模式2.0、安心關懷，營造全齡照顧的幸福社會、人本永續，塑造均衡發展的樂活家園、和平互惠，創造世代安居的對外關係等。

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