鴻海回應了！　捷克富士康3員工確診新冠肺炎、19員工隔離

▲鴻海證實捷克富士康員工確診新冠肺炎。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（13）日發出聲明證實，旗下富士康在歐洲捷克庫特納霍拉（Kutná Hora）廠區有3名員工確診新冠肺炎，並有19名員工正接受隔離，而集團已提供員工一切必要協助，希望同仁能早日恢復健康，強調不會影響集團其他廠區，更對整體營運影響極低。

根據外媒報導，捷克富士康公關主管Pavel Kožený證實消息，並稱富士康位在庫特納霍拉及帕爾杜比采（Pardubice）的兩家工廠共有30名員工與確診新冠肺炎的3名員工近期有所接觸，因此為預防起見，已讓接觸者在家辦公。

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Kožený表示，富士康自2000年起在捷克設廠，當地兩家工廠共有約5000名員工，目前工廠已採取系列防疫措施，包括調整輪班及用餐時間，減少員工接觸的機會，而富士康也規定所有人在工作期間必須佩戴口罩，並在入口處對員工進行體溫測試，同時要求員工必須定時進行手部消毒等。

鴻海發出聲明表示，證實在歐洲捷克庫特納霍拉（Kutná Hora）廠區有3名員工收到新冠肺炎確診通知，目前正隔離治療中，集團已提供員工一切必要協助，希望同仁能早日恢復健康。

鴻海指出，根據集團防疫標準作業程序與當地CDC規範，園區內已在第一時間完成全面消毒殺菌工作，也確認相關密切接觸者狀況並予以隔離，同時也持續加強落實員工同仁戴口罩、勤洗手、輪班分流、網格化管理等措施，並對所有捷克員工說明，開展心理輔導和進一步的防疫教育。

鴻海強調，目前歐洲相關廠區皆在當地政府許可下維持正常運作，這件事不會影響集團其他廠區，對整體營運影響極低。

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