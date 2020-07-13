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亞洲首張生物可分解材質信用卡！星展推eco永續卡　國內外消費年底前最高3%回饋

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▲▼星展eco永續卡上市記者會，一卡通董事長張修齊、星展銀行信用卡暨無擔保貸款部執行董事林群凱、星展銀行台灣區總經理林鑫川、星展銀行消金處長孫可基、萬事達卡台灣區總經理陳懿文。（圖／記者湯興漢攝）

▲星展銀行總經理林鑫川。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

為落實永續發展，星展銀行總經理林鑫川今（13）日表示，從減塑概念推出亞洲首張生物可分解的材質「星展eco永續卡」，搭配多項綠色消費加碼優惠，到年底前國內外消費3%無上限的現金積點回饋，同時也搭配振興三倍券優惠，7月底新戶最高可拿1,388元回饋。

星展銀行總經理林鑫川表示，這次推出亞洲第一張生物可分解材質的信用卡「星展eco永續卡」，使用PLA（聚乳酸材質），在焚燒時不會產生有毒氣體，同時為了台灣「接地氣」，卡面設計特別加入台灣黑熊，希望讓卡友、民眾了解環保的重要性，這次也找到通路夥伴一卡通，希望民眾能夠多多使用，藉此提高使用率。

請繼續往下閱讀...

林鑫川指出，環保是ESG重要的環節之一，星展一直以三大永續為發展重心，包括負責任的銀行業務、負責任的企業營運、創造社會影響力，這次新推信用卡也是3大永續發展的體現。

▲▼星展eco永續卡上市記者會，一卡通董事長張修齊、星展銀行信用卡暨無擔保貸款部執行董事林群凱、星展銀行台灣區總經理林鑫川、星展銀行消金處長孫可基、萬事達卡台灣區總經理陳懿文。（圖／記者湯興漢攝）

▲配合政府經濟振興政策，星展eco永續卡到年底前可享國內外消費3%回饋。（圖／記者湯興漢攝）

「星展eco永續卡」提供國內消費1.5%、海外消費2.5%無上限現金積點回饋，但到年底前可享國內外消費都有3%回饋，同時針對3大低碳交易也提供加碼方案，一是共享汽機車租用費，額外可享5%現金基點加碼回饋，加上原本3%回饋，最高可拿到8%回饋，每期回饋上限為200點。

第二是指定通路刷卡支付電動機車充電、換電資費，享額外5%現金積點加碼回饋，每期回饋上限100點；最後是支援一卡通功能，即日起至9月30日止，新戶核卡後30天使用一卡通自動加值可享20%回饋，每人回饋上限300元。

星展銀信用卡暨無擔保貸款部消費金融處執行董事林群凱指出，上半年因疫情影響消費動能，如今國內疫情回穩，國旅商機爆發，加上三倍券數位綁定，帶動新卡申辦量，期許下半年能將信用卡量能拉起來，透過新品提高市占率，而這次星展eco永續卡也列入三倍券信用卡加碼活動，到7月底新戶最高可拿到1,388元回饋。

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