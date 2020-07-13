趕上與火星最短距離　中、美、阿3國同在7月發射「探測器」

▲抓住地火發射窗口時機，是前往火星最節省燃料的一種方式。（圖／取自NASA官網）

實習記者簡立宇／綜合報導

中國、美國與阿拉伯聯合大公國3個國家，將從本周開始，陸續發射「無人飛船」前往火星，希望這趟旅程可以尋找古代微生物的蹤跡，也為之後太空員登陸火星進行事前調查。為了趕上最佳的「地火發射窗口」以節省燃料，3國發射任務都希望趕在7月17日至8月5日間發射。

根據《美聯社》報導，在明（2021）年2月到達火星之前，每架太空船都要飛行4.83億公里，至少要花6到7個月的時間，才能飛出地球軌道，並與火星在太陽系的軌道保持同步。

3個國家發射時間如此相近並不是巧合，因為每隔26個月才會出現一次「火星和地球在太陽同一側」，也就是「火星衝」，這時候就形成最佳的地火發射窗口（launch window to Mars），是前往火星最節省燃料的一種方式。所以3個國家發射任務都希望趕在7月17日至8月5日間。

美國派出了一部跟6輪路虎差不多大小的探測車「恆心」（Perseverance）號，前往火星採集岩石樣本，大約10年後就會帶回地球進行研究，預計在7月30日發射升空。

NASA的研究員吉姆（Jim Bridenstine）表示，「現在探測車的名字非常重要」，特別是因為疫情，參與工作人數必須減少的情況下，整個團隊需要極大的恆心與毅力去克服困難。

阿拉伯聯合大公國的太空船叫做阿瑪爾（Amal），意思是阿拉伯人的希望之星。這是阿拉伯世界首次執行星際任務，阿瑪爾抵達火星時，阿拉伯聯合大公國正好在慶祝建國50年。

阿聯太空計畫的經理表示，「這次的任務別具意義，它告訴年輕人，如果阿聯能在50年內登上火星，那麼你們可以辦到更多不可能的事。」

中國的火星探測計畫叫做「天問一號」，預計在7月23日於海南文昌航天發射場發射，是中國首個火星探勘任務，從成立項目到執行只有6年時間，非常驚人。

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