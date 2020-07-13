單親媽遭陌生男狂捅數刀...6歲兒目睹「血染床單」崩潰求救：媽媽死了！

▲死者的兒子目睹媽媽遭亂刀砍死後，哭著向鄰居求助。（示意圖／Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣姬路市白濱町12日發生一起駭人的謀殺案，24歲的單親媽媽田口朱音在家中遭到前同事吉直優一亂刀捅死，而整個過程都被田口就讀幼稚園的6歲兒子撞見。嫌犯行兇後隨即將被害人的車開走逃逸，而田口的兒子嚇得馬上奪門而出，哭著向鄰居求救。鄰居登門後，連忙報警處理，但田口朱音送院後仍因失血過多不治身亡。

根據《讀賣新聞》報導，24歲的田口朱音平時為了獨立扶養現年6歲的兒子，除了正職工作外，還會在姬路市的一間餐廳打工，而嫌犯吉直優一先前曾在該餐廳打工，是死者的前同事。早在6月9日，田口就曾經因為遭到嫌犯毆打受傷向警方報案，當時警方也向吉直發出逮捕令，然而同月15日，被害人卻以「不願處罰對方」為由，撤銷報案，因此並未執行逮捕令，相關事件也結束偵查。

田口在報案時曾經表示，兩人當時是因要不要去買東西而發生爭執，誰知道嫌犯卻出手打她。據悉，當時警方曾經建議被害人先到附近的老家避難，怎知最後卻演變成殺人案件。據悉，被害人的鄰居先前曾經數度目擊這對母子與一名年輕男性在一起，該名男性疑似就是兇手。

協助報案的是現年72歲的一名老爺爺，他表示，12日下午1時多，他在停車場看到一名女鄰居牽著田口的6歲兒子，於是上前關切，沒想到小弟弟竟哭著說，「媽媽被一個男人罵了，全身是血，好像死掉了。」嚇得他連忙帶著小男孩回到田口家，怎知當他抵達房間時，只看見田口朱音身中數刀，滿身是血地倒在床上。

被害人遭兇嫌以菜刀砍了數刀，失血過多，送醫搶救後，仍不治身亡。

►二手票券豐富你的生活～

►SKII青春露狂殺六折！經典聖品快來囤貨