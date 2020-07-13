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連任成功！波蘭現任總統杜支持率51.2％　選委會證實領先近50萬票

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▲▼ 波蘭現任總統杜達（Andrzej Duda）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜達將成為波蘭第二名成功連任的總統。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

波蘭總統大選結果出爐，根據國家選委會13日上午最新公布的99.97%計票結果，現任總統杜達（Andrzej Duda）獲得51.21%支持率，以領先近50萬張選票之姿，擊敗對手自由派華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski），連任成功。

綜合衛報、路透等外媒報導，波蘭計票作業現已進入最後階段，但剩餘票數已不會對結果造成重大改變，官方將於13日稍晚公布最終統計結果。根據國家選委會稍早公布的統計數據，此次選舉由現年48歲的執政保守派政黨法律正義黨（PiS）盟友杜達勝出，拿下51.21%選票，贏過獲得48.79%選票的自由派華沙市長佐薩斯科斯基。

這也意味著，杜達身處的法律正義黨陣營將持續掌權至2023年，得以持續進行司法改革。

▲▼ 波瀾現任總統杜達（Andrzej Duda）夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭此次大選投票率約68.1%，有望創下歷史第二高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

此次大選有可能是自1989年共產主義垮台以來，票數最接近的一次，而雙方些微差距可能引發反對派針對違規投票、不公平競爭環境的不滿。自由派《選舉報》（Gazeta Wyborcza）表示，將整理出一份選舉活動違規清單，記錄大選登場前的謊言、仇恨及濫權。

依據出口民調結果，杜達因國家財政支持及保守社會政策結合，深受年長選民、小城鎮、農村族群歡迎，而佐薩斯科斯基則是贏得大城市及西部年輕選民的支持。

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