洗蝦被刺傷！他染上「食肉菌」手指遭狂蝕截肢…醫一看驚：晚1天就沒命

▲感染科醫生指出，海鮮上可能帶有食肉菌，宜做好防護措施再動手處理食材。（圖／達志／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

清洗蝦子導致截肢！近日一名網友PO出這個可怕經歷，指他的朋友去市場買蝦，清洗時不慎被刺傷，本來以為只是小事並未在意，沒想到隔天傷口變黑，人也開始發燒不適，前往就診後才知道染上致命「食肉菌」，當晚直接手術截肢保命，住院7天才回家休養。

據馬來西亞《中國報》報導，事件發生在新加坡，網友李金興9日在臉書PO文表示，自己有名男性朋友日前至濕巴剎買蝦，回家清洗時不慎被刺傷，隔天不適因此前往24小時診所就診，結果醫生看到傷口後大吃一驚，告知該名男子其實染上致命的食肉菌，細菌已經擴散至腋下及其他身體部位，若再晚一日治療，恐失去手臂，嚴重的話甚至會喪命。

▲男子只能截肢保命。（圖／翻攝自中國報）

好在發現及時，該男當晚便進行手術切除半截手指，隨後住進加護病房2天觀察治療，後續又入住普通病房5日後才好轉出院，他也以這段驚險經歷提醒眾人清洗海鮮時務必小心。

感染科醫生則表示，海鮮上帶有的食肉菌通過傷口進入人體後，感染皮下筋膜引起發炎，會迅速擴散，使傷口在數小時後變黑，須盡速治療切除變黑部位，阻止病菌蔓延，否則將有性命之憂，因此處理海鮮時最好做好防護措施，若不慎受傷應立刻就醫，不要心存僥倖拖延，免得追悔莫及。