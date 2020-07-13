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快訊／三倍券申購突破1197萬人次　數位綁定隨時可換「可以猶豫三千次！」

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▲「振興三倍券」即日起開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

▲「振興三倍券」即日起開放預購及綁定數位工具，7月15日發放。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（13）日開放第13天，依據經濟部統計，截至今天下午4時為止，上官網申購的民眾已突破1197萬1832人次，已逼近1200萬人次大關；官員表示，只要在領取回饋前，不管是信用卡、電子票證、行動支付，數位綁定都可以更換(消費需重新累計)，讓你可以猶豫三千次。

依據經濟部統計，目前紙本預購共1036萬7749人，透過官網預購者有54萬0402人，選擇四大超商預購的有982萬7374人；至於數位綁定共160萬4083人，含信用卡107萬7763人，電子票證20萬9206人，行動支付31萬7114人。

請繼續往下閱讀...

▲行政院政務委員唐鳳宣傳三倍券用數位綁定。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲行政院政務委員唐鳳宣傳三倍券用數位綁定。（圖／翻攝經濟部臉書）

經濟部官員提醒，數位綁定三倍券，只要在領取回饋前，不管是信用卡、電子票證、行動支付，數位綁定可以一換再換(消費需重新累計)，「給你無數次反悔的機會。」

「只要是數位換數位，gogoro照樣抽，照樣拿！各家優惠可以慢慢比，但是，數位三倍券一定先綁再說，因為越早綁定，越有機會將gogoro VIVA Lite騎回家。」官員說。

另外，振興三倍券即將在7月15日上路，傳統市場及夜市也積極響應，經濟部中部辦公室也宣佈再加碼，推出「振興三倍券超值包好康！再抽市集抵用券！」活動，希望再衝刺申購人次。

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