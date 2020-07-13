柏瑞投信：善用「特別收益」策略　掌握景氣復甦契機

▲投資專家指出，投資人可透過「特別收益」策略打造多重資產投資組合，參與資金行情和未來景氣復甦的投資機會。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

在第二波新冠肺炎（COVID-19）疫情陰影籠罩全球，以及美中、中印和兩韓關係陷入緊張之際，柏瑞投信表示，雖然種種不確定因素環繞，全球中央銀行將繼續採取超寬鬆的貨幣政策，尤其美國聯準會（Fed）實施無限QE後，明確指出維持近零利率至2022年支撐經濟，投資人可透過「特別收益」策略打造多重資產投資組合，參與資金行情和未來景氣復甦的投資機會。

長期為固定收益產品注入創新DNA的柏瑞投信，率先於2018年首家、獨創「特別收益」策略，利用特別股與其他收益資產的百搭特性，精選3種優質收益資產，打造出以收益為導向、投資效率為目標、主要報酬來源為投組收益的進化版多重資產型基金，帶領業界邁入「特別收益」的時代。

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為何首創「特別收益」？原因是柏瑞投信同時擁有境內兩大資產「特別股基金」和「高收債基金」的優勢，於2008年發行境內首檔高收益債券基金、2017年再發行境內首檔特別股基金，利用「特別」股以百搭資產為核心，加上「收益」型資產的投資組合，組成「特別收益」（Turbo Income），投組中加入「特別股」Turbo引擎，使投組效率更為提升。

柏瑞投信表示，所謂的「特別收益」多重資產意指在收益為導向的目標下，由各類資產中挑選出能創造較佳收益的資產，主要以股票中的「特別股」、債券中的「高收益債」，再加上「投資級永續債」的均衡比例配置，建構出一個有機會達到較高效益、分散風險的多重資產投資組合，和市面上多數的多重資產型產品，有所不同。

柏瑞投信指出，回顧過去在Fed實施QE期間，在資金浪潮的推動下，「特別收益」策略皆有不錯的表現。在全球央行持續齊力寬鬆，加大對市場注入流動性的力道，可望為特別股、高收益債和投資級永續債的後市，提供強力支撐。

柏瑞投信投資長黃軍儒指出，特別股的發行人產業以銀行、保險及公用事業為主，違約風險較小。目前偏好信評較高標的，並且積極參與新股發行的機會。至於高收益債，目前仍有落後補漲的空間，目前審慎面對違約風險，偏好BB等級債券。

至於投資級永續債，也是在低利環境下的較高收益來源之一，可同時兼顧較高的信評及息收，未來將伺機加碼歐洲銀行發行的美元計價債券。

柏瑞投信表示，透過「特別收益」策略，可一網打盡三種優質收益資產，下半年將審慎挑選基本面相對穩健的標的，視市場狀況分批逢低布局，以打造具有中長期上漲潛力的投資組合。不過，仍須留意個別資產仍有市場波動風險。

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