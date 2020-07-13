疫情重創全球企業！　負債規模相當「一個國家」

▲美金。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者高琳景／綜合報導

根據「駿利亨德森投資報告」顯示，為因應新冠肺炎所帶來的衝擊，估計全球900大企業2020年將發行多達1兆美元（約新台幣29.5兆）的新債務。

據路透社報導指出，因疫情關係，全球公司債務總額上升12%，來到9.3兆美元（約新台幣275兆元），加上多年累積債務的關係，全球負債最高的公司規模已和許多中型國家差不多。

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對此，「駿利亨德森投資」（Janus Henderson Investors）投資組合經理梅爾（Seth Meyer）提到，「因疫情的關係，改變了一切，現今最主要做的是留存資本和強化資產負債表。」

去年，受併購以及企業借貸來回購股票和派發股息，導致全球公司債務激增8%。今年，則是因「疫情」吞噬利潤，導致企業被迫借款來支撐公司財務，而今年1月到5月，全球發債規模已達3840億美元。

美國企業欠債3.9兆美元，幾乎是全球規模的一半，而過去5年除瑞士以外，美國已成為經濟體中，企業債務增加速度最快之一。

另外，梅爾表示，「信貸市場若想恢復疫情前的情況，還需一段時間，且疫情的擴散，也是投資者心中的隱患。」