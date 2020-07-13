茂綸6月營收年增17.4％「20個月來新高」！資料中心應用、PS5遊戲機帶動業績

▲茂綸引進Macnica最新Senspider工廠預知管理設備。（圖／茂綸提供）

財經中心／台北報導

日商Macnica集團旗下IC通路商「茂綸公司」（6227）公告6月合併營收為8億元，月增14.8%，年成長17.4%，為近20個月來新高表現，主要是資料中心相關應用需求大增，以及新世代遊戲機晶片開始備貨，帶動上半年合併營收相較2019年同期表現轉正；今年上半年合併營收42億元，年成長1.2%。

茂綸表示，全球新冠肺炎（COVID-19）疫情帶動遠距辦公會議、線上教學及家庭娛樂等雲端服務市場快速成長，資料中心相關的雲端伺服器及交換機需求持續增溫，帶動公司出貨量明顯提升，目前公司在資料中心、雲端運算及網路傳輸相關產品的出貨比重已達約3成，躍升為公司產品線最重要的應用領域。

請繼續往下閱讀...

此外，茂綸下半年在高階終端應用產品方面也有新的斬獲。繼第二季推出大型商用AI自動清潔機器人「Avidbots Neo」之後，母公司Macnica第三季引進名為「Senspider」工業物聯網用的設備健康管理與預知保養解決方案，提供下游工廠客戶結合軟硬體設備及維保服務的整合方案。

「Senspider」產品運用人工智慧技術，透過各項感測及高速傳輸功能，協助工廠客戶即時監測產線，預測機器故障的時間與使用壽命，以避免意外停機造成的巨大損失。

茂綸透露，目前公司正與客戶進行新產品終端測試，下半年可望挹注營收獲利，終端應用產品及服務將成為公司中長期發展的另一成長動能。

►修但幾勒！過期票券「簡單3步驟」搶救妙招曝光