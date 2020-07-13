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中彈慘死未婚夫懷中！嫩妹脫口「N單字」嬉鬧爆口角　高喊一句…遭偷襲射殺

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▲▼24歲的年輕媽媽惠特克（Jessica Doty Whitaker）遭射殺。（圖／翻攝自Facebook／Jessica Whitaker）

▲24歲的年輕媽媽惠特克（Jessica Doty Whitaker）遭射殺。（圖／翻攝自Facebook／Jessica Whitaker）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國印第安納州一名年僅24歲的年輕媽媽，日前與未婚夫及友人在公園散步時，嘻笑之間使用了被視為種族歧視禁忌的「N開頭單字」，結果被旁邊另一群支持「黑人的命也是命」活動的人聽到，雙方發生激烈爭執，最後這名年輕媽媽被對方偷襲開槍，倒在未婚夫懷中身亡。

根據《每日郵報》與《福斯新聞》報導，年僅24歲的年輕媽媽惠特克（Jessica Doty Whitaker）4日半夜3時左右，和未婚夫拉米雷斯（Jose Ramirez）及另外兩位朋友一起在印第安納波里運河步道（Indianapolis Canal Walk）散步，嘻笑時說了「N開頭單字」（The N-word）；這個單字在美國非黑人族群間被視為嚴重禁忌，絕對不能使用。

沒想到剛好被旁邊一群支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）活動的人聽到，雙方發生激烈爭吵。據了解，當時對方說了「黑人生命也很重要」時，惠特克則大喊「所有生命都很重要」（All Lives Matter）。拉米雷斯說，雙方爭吵時都各自揮舞著槍枝，但未發生進一步衝突，而是在冷靜之後「互相碰了一下拳頭」就分頭離開。

結果惠特克一行人經過聖克萊爾（St. Clair）橋下時，突然有人由上往下開槍，打中惠特克之後逃離現場。拉米雷斯說，當時他出於自保，有對著橋開槍反擊，但沒有打中任何人，「惠特克被打中時，我的雙手還環抱著她。」最後惠特克仍因傷勢過重死亡，留下一名年僅3歲的兒子。

惠特克的家人成立了募資網頁，希望能替惠特克募得喪葬費，以及兒子後續的教育及生活費，目標為100萬美元，截至13日下午已募得5萬6879美元。

印第安納波里斯警察局（Indianapolis Metropolitan Police Department）已經公布相關犯案影像，希望可以盡速將犯人逮捕歸案；發言人利里（Jerry Leary）則表示，現階段仍不會對市中心的景點發布宵禁。

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