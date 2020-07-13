醫療口罩與一般垃圾混著丟　印度回收人員健康亮紅燈

▲ 醫療丟棄物與一般垃圾混雜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

印度新冠肺炎確診人數攀升至全球第三，每天產生的醫療廢棄品數量激增，印度當地的垃圾收集人員表示，因為沒有設立處理醫療消耗品的特別回收管道，很多人將醫用廢物與一般垃圾混著丟棄，在分類過程中，工作人員的健康安全受到了嚴重的威脅。

根據BBC報導，大眾使用過的口罩、醫護人員的面罩與手套等，均被丟棄在垃圾堆中，而這些廢棄物其中可能混雜著患者的病毒，透過用手觸摸分類的過程，回收人員很可能因此染疫。垃圾收集處主管阿里（Haider Ali）表示，「人們不知道該如何處理使用過的醫療消耗品，他們將這些廢物與乾的一般垃圾丟在一起，這對我們來說是一種麻煩。」

阿里說，公司都有分配口罩、手套和消毒液給工作人員，並呼籲員工飯前與飯後都必須徹底洗手，「我們還是必須時時刻刻監督他們，因為他們沒有這樣的習慣，而我們現在就必須讓他們建立起正確的觀念。」

醫療廢物的增加，同時也打擊回收產業的行情，一名以回收為生的女子普拉巴（Prhba）表示，在疫情爆發前，自己一天大約能賺進2至3英鎊（新台幣80元），但醫療丟棄物增加後，收到的幾乎都是些口罩、手套等沒有回收價值的物品，收入也因此降至原有的一半，家計明顯不堪負荷。