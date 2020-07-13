麥當勞餐點差點被叼走！男子「怒咬+猛摔」海鷗...當場被逮捕

▲聽說只要一直盯著海鷗，牠就會感受到人的目光，不敢叼走東西。（示意圖，非當事海鷗／CC 3.0／Attribution: 張元柏）

實習記者簡立宇／綜合報導



英國西南區城市普利茅斯有一名男子，剛買完麥當勞正準備大快朵頤時，旁邊一隻海鷗突然湊了過來，想把餐點叼走。男子氣噗噗直接抓住海鷗，用力往牠身上咬，誇張行徑讓人嘖嘖稱奇。而警察正好看見這一幕，直接將他逮捕。

根據《福斯新聞》報導，當地警方表示，這名男子大口咬下海鷗的同時，就這麼剛好被一名巡邏警察看到，只見男子猛咬海鷗，接著又將牠丟在地上，員警當場以現行犯將他逮捕。海鷗看起來受了傷，但在被抓去治療前，牠就自己飛走了，此無法確定傷勢。

▲海鷗在英國非常囂張，喜歡亂啄東西，還會搶食物，或許是積怨太深，才會讓男子當眾咬海鷗。（圖／路透社）

當地警察接受採訪時表示，這名男子應該是因為吸毒的關係，才會這麼「ㄎㄧㄤ」的當眾亂咬海鷗。不過，海鷗被咬之後就立即飛離了。

據英國1981年頒布的《野生動物與鄉村法》，海鷗屬於被保護的範圍，只要傷害野生鳥類就要罰，因此該男子將面臨6個月徒刑，或易科罰金6000美元（約台幣1萬8千元）。

有網友在新聞底下打趣留言，「說不定嚐起來比麥當勞好吃」、「我猜我們會有另一種新冠病毒了」、「鷗命貴（Seagull lives matter.）」。另外也有人好奇，如果該男子神智不清，怎麼能夠如此敏捷地抓住海鷗呢？