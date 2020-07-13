　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／中印衝突趨緩　一通視訊電話兩軍後撤！？　施孝瑋：雙方可能已開多次會前會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

中印兩國從5月開始就在邊境衝突不斷，6月15號更是發生了死亡衝突，讓兩國關係相當緊張，但劍拔弩張的氣氛，在7月5號卻出現了戲劇性的轉折。當日晚間中印舉行了，自從對峙以來最高級別的視訊會談，由大陸外交部長王毅，和印方國家安全顧問多瓦爾展開對話，雙方也很快達成共識。在對話結束後，解放軍連夜從對峙地點加勒萬河谷，舉兵後撤了1到2公里，印軍也響應，把軍隊後撤，兩軍清出了一個實控線的緩衝區。而中印之間的衝突，就靠著這麼一通視訊電話就結束了嗎？軍情與航空網站主編施孝瑋在《慧眼看天下》節目中分析，國與國之間不太可能出現僅有一方得利的情況，因此他推測北京跟新德里在這次視訊之前，應該已經開了相當多次的會前會，並在達成雙方長官都能接受的條件後，才由中印兩邊代表出面確認。

今年是中印建交的70周年，現在中印高層為兩國的緊張局勢做出了緩解，但儘管是由解放軍外率先傳出後撤消息，但外界普遍認為大陸是搶先在美國表態要力挺印度、趁機在中印關係緊張時見縫插針時，先出手反制，並不是先讓步。美麗島電子報董事長吳子嘉在《慧眼看天下》節目中表示，目前除了美國有表態支持印度之外，連大陸的盟友俄羅斯都賣武器給印度，同時邀請中印兩國來參加俄羅斯軍演，種種跡象都顯示出目前國際社會的風向是會帶給中方極大壓力的，也因此大陸才會先撤軍。

儘管在邊境爭議上，中印雙方都做出了讓步，但根據《印度斯坦時報》的評論文章:《中國可能不戰而勝》，提到印度有點是大意失荊州，因為現在中國在拉達克佔據了有利的位置；印度媒體則評論，大陸在這次對峙事件中是是不戰而勝的贏家。對此施孝瑋主編認為，目前雙方所達成的實控線共識，若以防守角度來說，事實上是對大陸比較有利的；反之印方擁有這麼多國際支持的輿論，卻還是佔據了較不利的位子，因此會有人認為中方是不戰而勝。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：中印對峙兩軍實控線後撤 誰先讓步!? 挑戰北京!? 川普訪台灣真敢?真能? 反港區國安法 川普「核爆手段」動聯繫匯率!?

《熱門影音推薦》

中美香港戰役 川普輸定了!? 實控線衝突延伸 中印恐爆海戰!? 衛星曝邊境巨型地圖 示主權寸土不讓!? 挑戰北京! 環太軍演邀台參加!?

中印爆嚴重死亡肉搏 衛星曝大軍集結 解放軍不公佈死傷隱情!? 川普遭爆求習近平助連任!? 美中夏威夷閉門會談 7小時冷如冰!?

黑人解放日重啟造勢 川普捍衛白宮寶座!? 華為專利費反封殺 中企華爾街除牌潮!?

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
雞排妹信義區穿極細肩爆乳裝　同居男室友意外現身
快訊／國道1號車禍！國光客運撞拖板車　13人緊急送醫
快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！　高雄、台南市警察局長遭拔官
畢旅墾丁合照多2人！「黑髮長裙女」詭站後　師父一句話毛炸
監視器曝！彰化女騎士慘死公車輪下　車牌號碼印身上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美24歲女嘻笑用「N單字」引衝突！大喊「所有命都重要」遭射殺　倒夫懷中亡

連任成功！波蘭現任總統杜達支持率51.2％　選委會證實領先近50萬票

泰國內閣批准「民事伴侶法案」　同性伴侶將享有收養、繼承權

殘忍平頭男「拎3貓扔洗衣機」！　她驚見屍體嚇傻：都濕透了

美國10大夢幻公司！「Tik Tok擠下Google」畢業生搶破頭應徵

麥當勞餐點差點被叼走！男子「怒咬+猛摔」海鷗...當場被逮捕

「喉嚨卡卡」以為變聲期！13歲少年吃藥完「還是痛痛的」　一查竟是癌症惹禍

上班被摸+下班收內褲照！女秘書崩潰申訴首爾市長　市府：就當替長官分憂

全靠特斯拉！馬斯克「10年不領薪水」　CNN：將成全球首富

幸福人妻森林拍「超仙氣美照」　遭600公斤棕熊攻擊...丈夫眼前斃命

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

美24歲女嘻笑用「N單字」引衝突！大喊「所有命都重要」遭射殺　倒夫懷中亡

連任成功！波蘭現任總統杜達支持率51.2％　選委會證實領先近50萬票

泰國內閣批准「民事伴侶法案」　同性伴侶將享有收養、繼承權

殘忍平頭男「拎3貓扔洗衣機」！　她驚見屍體嚇傻：都濕透了

美國10大夢幻公司！「Tik Tok擠下Google」畢業生搶破頭應徵

麥當勞餐點差點被叼走！男子「怒咬+猛摔」海鷗...當場被逮捕

「喉嚨卡卡」以為變聲期！13歲少年吃藥完「還是痛痛的」　一查竟是癌症惹禍

上班被摸+下班收內褲照！女秘書崩潰申訴首爾市長　市府：就當替長官分憂

全靠特斯拉！馬斯克「10年不領薪水」　CNN：將成全球首富

幸福人妻森林拍「超仙氣美照」　遭600公斤棕熊攻擊...丈夫眼前斃命

國發會：未來4年經濟成長率訂為2.6-3.4％　以四大主軸為發展重點

清潔隊班長被舉報撞毀公務車竟遭「掩蓋」　台南環保局：重啟調查！

眼前整片蔚藍海！「超夢幻透明泡泡屋」隱身花蓮　吹冷氣吃甜點太Chill

台北市商業會「兩岸與國際經貿交流座談」　激盪抗疫新思維

捨不得開冷氣　2台冰箱「電費飆8千」！網曝1招：電費減半

美24歲女嘻笑用「N單字」引衝突！大喊「所有命都重要」遭射殺　倒夫懷中亡

南北大不同！月賺5萬　高雄子民住市區3房、北部人選蛋殼

《寶萊塢生死戀》印度女星與8歲女兒確診！演員世家4人染疫

「怪物男孩」唱哭鄧紫棋！　哽咽「覺得被討厭」：所有人像對我有偏見

泉水洗臉疑嗆到！12歲童鼻塞、滴鼻血一週　就醫夾出「5cm大水蛭」

國際熱門新聞

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

重機妹「時速160km撞進拖拉機」　躺地扭曲屍嚇壞路人

中華民國國旗消失　德國外交部遭瘋狂追問

新冠病毒只是惡作劇！　30歲男爽玩「新冠派對」死亡

全球最新治安排名　台犯罪率第2低

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」

人生第一次買樂透　女幸運中10億

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬潔牙骨」活活咬死

隔離區村民包圍防疫團隊　朝車內狂咳嗽

解放軍武統台灣難　美專家曝關鍵在澎湖

墜機！飛行員99％灼傷扛女走1.6km求救

伊朗認誤擊烏克蘭客機：雷達系統出現偏差

更多熱門

相關新聞

TikTok被禁 印度網紅雞腿大叔超失落

TikTok被禁 印度網紅雞腿大叔超失落

印度政府下令國內禁用TikTok等中國應用程式（App），讓仰賴TikTok已深的印度人暗暗叫苦；一名印度網紅大叔直言TikTok難以取代，就盼印中能改善關係，讓禁令趕快解除。

黃寶慧憶獨家專訪朴元淳：他曾是南韓總統呼聲最高的政壇之星

黃寶慧憶獨家專訪朴元淳：他曾是南韓總統呼聲最高的政壇之星

陸外交部：中印邊防部隊正「脫離一線接觸」

陸外交部：中印邊防部隊正「脫離一線接觸」

中共不能將印度推向美國

中共不能將印度推向美國

關鍵字：

黃寶慧慧眼看天下中印衝突

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

八點檔天王爆吃軟飯！

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

股災all in台積電　3個月賺650萬

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面