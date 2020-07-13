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捨不得開冷氣　2台冰箱「電費飆8千」！網曝1招：電費減半

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▲▼電費 夏日電價 凍漲 冷氣機 民生用電。（圖／記者屠惠剛攝）

▲夏季如何省電費，成為大家關心的話題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日來襲，氣溫一天比一天高，使用冷氣的頻率越來越高，如何節省電費成為大家關心的話題，一名網友表示，自己平時很省電，夏天都捨不得開冷氣，平時用電量最大的只有2台冰箱，但電費卻貴的離譜，「去查了近六個月的帳單，冬天最便宜也要3千，夏天可以8、9千元」，讓他傻眼直呼「是不是被鄰居偷電了阿？」

原PO在「mobile01」論壇上發文，「電費貴的很離譜怎麼辦？」，表示自己住在三層樓透天厝，家中只有自己跟爸媽3人，「小弟屬於出錢不管事的人，每期電費都出四千想說應該夠了吧，結果這期不小心瞄到帳單，一看發現超貴的」。事後，他去查近六個月的帳單，發現冬天最便宜也要3千，夏天可以高達8、9千，但是家中平時很省電，連冷氣都捨不得開，只有2台冰箱用電量較大，「我是不是被鄰居偷電了阿，應該找台電還是水電來查看看嗎？還是有甚麼其他的可能性？」

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冰箱。（圖／ETtoday示意圖）

▲有網友提出，將冰箱跟冷氣換成變頻，電費會很有感。（圖／ETtoday示意圖）

貼文曝光之後，網友們分享自己的經驗，「有點誇張！我家也3樓透天、5大3小，洗澡是電熱水器、冷氣四台也開到早上、溫奶器全天&飲水機、一台冰箱，夏天最貴也才6千快7千！」、「透天插頭幾十個就算沒有開也會耗電，如果開冷氣那就是跳好幾倍的速度在轉」「總電源關掉，電錶有動就是有問題」。

也有網友貼心建議，「看家裡有無漏水，導致加壓馬達一直開開關關」、「如果是透天，可以試看看能不能每個樓層申請一個獨立電錶，各別電錶就會因為用電量減少，級距就下調，基價就會比較便宜」、「把冰箱跟冷氣換成變頻的會很有感」、「我們家以前用電量也很驚人，夏天平均每期大概要1,500度，大概6千到8千元，後來拆分電表，一樣的用電量情況下，電費大概少了一半」。

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