「喉嚨卡卡」以為變聲期！13歲少年吃藥完「還是痛痛的」　一查竟是癌症惹禍

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Alder Hey has been treating my nephew for a few months now, and they’ve been looking after him and his parents very well. If there’s a worthy cause you’re looking for, make it this one. I never ask for RT until now, please RT.

Cheers, D — Pricey (@dazmo862) July 12, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

13歲英國男孩湯姆（Tom Broadfoot）今年4月時，發現自己的喉嚨「卡卡的」，但家人卻認為這只是變聲期的症狀，到醫院就診也只是發現喉嚨出現腫脹的情況，在吃過抗生素沒效之後，他去做了更精密的檢查，這才驚覺他罹患了癌症，幸虧發現得早，現在正在接受治療當中，也有相當大的機率能夠痊癒。

根據《鏡報》報導，湯姆在2月初時其實就有些不舒服的狀況出現，當時他覺得說話有點困難，但父母親卻認為這只是變聲期的過程，並沒有特別在意，過了不到2個月的時間，他開始覺得喉嚨腫脹、痛痛的，於是到了醫院看診，並且被告知要服用抗生素。

在用藥過後，湯姆還是覺得沒有改善，所以又到了醫院去做更精密的檢查，他接受了X射線電腦斷層掃描，結果卻在體內發現癌細胞，並且被診斷出患有非霍奇金氏淋巴瘤，是一種會存在於頸部淋巴結中的癌症。他在4月16日時入院進行4小時的手術，目前正在接受化療當中。

湯姆的爸爸伊恩（Dan Ian）表示，兒子罹癌的事情讓大家都嚇到了，他是一個愛運動的孩子，並且也是高中足球隊的隊長；治療到現在，兒子的狀況還不錯，而且醫生也說因為癌症發現得早，相信經過治療後可以痊癒。