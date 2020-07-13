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台指期大漲210點　分析師：量能維持住、7月呈現震盪走漲

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▲台指期7月13日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期7月13日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（13）日開盤大漲144點，來到12139點，開高後持續上升，一路緩步上漲，雖尾盤漲勢收斂，但仍維持在12200點附近震盪，在收盤前正式攻破12200大關，終場以12205點作收，大漲210點，與現貨相較，逆價差6.56點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，全球股市還是維持在比較強勢的格局，因此台股今天一開盤也是一掃上周五拉回的走勢直接被蓋上來，那其實近期從5日均量來看的話，大約都有維持在2千億左右的水準，今天的量雖然有稍微縮小，但仍舊有2100億左右，接下來若是可以一直維持在2100億以上的量能，對於台股來說是比較健康的。

請繼續往下閱讀...

廖恩平表示，一旦量能有維持在一定的水準，近期就是不太有機會出現持續下跌的走勢，比較有機會呈現的是震盪完之後，就直接往上，不太算是拉回修正，反而比較像是高檔震盪完後，在繼續往上創高的走勢。

另外，廖恩平也說，從新台幣的匯率來看，也都維持在一個強勢的狀況，因此可判斷目前整個資金還是有持續流入台灣的狀況，在整個資金面比較寬鬆且國際情勢並無明顯利空，還是認為整個7月份都還是可以呈現震盪偏高，甚至是8月份都還能繼續創高，總體來說接下來上漲的速度會偏慢，整個7月的下半個月可以用「震盪走漲」來形容。

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