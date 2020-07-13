美國投資級債具有「一低、一多與二穩」優勢！專家：建議部分資金轉進

▲法人建議，投資人可將部分資金轉進波動度相對較低的美國投資級債。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

美股近期大漲，又以科技類股為主的那斯達克指數（NASDAQ Composite）迭創新高，引發投資人居高思危心理。法人表示，考量股市短期累積漲幅已大，加上疫情不確定性升溫，建議投資人可將部分資金轉進波動度相對較低的美國投資級債，降低風險。

根據CNN Money「恐懼與貪婪指數」顯示，市場情緒已從一個多月前的60以上位置，回落到50至60區間，反映近期股市大漲後，投資人居高思危的意識逐漸提高。

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第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，雖然市場游資充沛、科技業題材豐富，但考量股市短線已累積不小的漲幅，同時，疫情不確定性再次升溫，預期下半年股市波動幅度與頻率都會提高，投資人不妨善用債券資產，降低投資組合波動度。

綜觀各類債券資產，許書豪指出，美國投資級債具備「一低、一多與二穩」的優勢，適合作為資產配置的首選。

「一低」指利率低，美國聯準會（Fed）今年來降息6碼，聯邦基金利率來到0至0.25%區間，且承諾2022年底前都不會升息，利率將長期偏低，彰顯美國投資級債收益價值。「一多」則是因應年底美國總統大選，兩黨積極推動財政紓困刺激，灑錢多，減緩企業破產危機。

「貨幣、財政政策雙管齊下，美國投資級債利差穩步收斂，債券價格回穩。」許書豪指出，自2008年首度實施量化寬鬆以來，美國投資級債漲幅已達123%，而目前利差約144個基本點，距離疫情前約90至100個基本點水準，尚有50點左右的收斂空間，後市仍舊可期。