美國10大夢幻公司！「Tik Tok擠下Google」畢業生搶破頭應徵

▲Tik Tok反超Google成畢業生最愛。（圖／路透）

實習記者陳玟婷／綜合報導

新冠肺炎疫情使美國的經濟停擺，許多公司在今年都無招募新進人員需求，畢業生面臨「畢業即失業」的窘況，因此在畢業季一過後，市場馬上湧現大量求職潮，根據求職網站《Glassdoor》統計「美國畢業生最嚮往的十大公司」，其中前三名分別為亞馬遜、微軟及高盛集團，蘋果緊追在後，第五名由Tik Tok半途殺出，成為榜上的黑馬。

▲美國大學生最嚮往的十大公司。（資料來源：Glassdoor／製表：陳玟婷）

據求職網站《Glassdoor》的資料整理出畢業生嚮往的十大公司，亞馬遜、微軟及高盛集團都榜上有名，疫情期間因居家隔離的時間長，電商與網路的需求興起，帶動相關產業逆向成長，人力需求也大增。

在不穩定的就業市場中，科技業對畢業生仍頗具吸引力，有趣的是，第五名由近幾年風靡全球的Tik Tok奪下，躍升成為求職者心中夢幻公司。Tik Tok以短影音起家，下載app即可透過軟體選擇音樂，配合動作表情，形成30秒到1分半不等的音樂作品，由於疫情關係不方便出門，Tik Tok成為人們社交的新平台，特別受到年輕一代的歡迎，據《BBC中文網》2019的統計，Tik Tok下載次數達到15億次，推出後短短三年就超越臉書、推特等社交平台，成為最高市場占有率的app。

據《遠見》報導，Tik Tok在上半年獲利4.21億美元，僅次於Youtube與Tinder，在獲利最高的app排名中位居第三，意外在一片經濟慘淡中，開出燦爛的經濟果實，其巨大的獲利讓Tik Tok開出約三百個職缺，工作地點包含各大美國都市，成為年輕人心中的夢幻工作。

Glassdoor資深經濟研究員史坦賽（Amanda Stansell）表示，Tik Tok是榜上最大的亮點，代表畢業生正在往新型行業流動，而Tik Tok所帶來的特有文化也將改變下一代人對於社交媒體的認知。