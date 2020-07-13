上班被摸+下班收內褲照！女秘書崩潰申訴首爾市長　市府：就當替長官分憂

▲朴元淳的遺照被放置於首爾大學醫院的靈堂。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾市長朴元淳生前涉嫌性騷女秘書，導致被害人身心受創，更因此離職。被害女秘書13日透過女性人權團體召開記者會發表立場稱，在首爾市府工作的4年內屢屢遭受市長的騷擾，朴元淳不但在上班時間對她毛手毛腳，甚至會在下班後透過Telegram向她傳送只穿著內褲的不雅照片以及淫亂簡訊，讓她不堪其擾。

根據《亞洲經濟》報導，韓國女性熱線組織及韓國性暴力諮商所13日下午，針對首爾市長朴元淳性騷擾一案召開記者會。受害人的委任律師在會中表示，被害人在首爾市長秘書室工作的這4年，朴元淳經常在市長辦公室對她上下其手，甚至還會透過社群軟體Telegram向她傳送自己的內褲照與不雅簡訊。律師稱，受害者曾將朴元淳傳給她的這些照片給朋友看過，就連市府秘書室的同事們也看過相關內容。

▲首爾市長朴元淳2015年接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者謝婷婷攝）



根據《中央日報》報導，，受害女秘書曾經向市府反應此事，但首爾市府卻以「市長不是這種人」為由，要求秘書將性騷擾的行為當成市長的無心之過，甚至還告訴受害人，將受侵犯的事實當作是女秘書替市長分憂解勞的工作之一，使得被害人不敢再對外求助。

代表出席的韓國女性熱線組織常任理事表示，受害人明明向警方提供了包含所有騷擾證據的手機內容，但相關單位卻以被告已經死亡為由，結束偵查。她認為，被害者深信這起事件能夠在正義之下被解決，因此才鼓起勇氣提出告訴，怎知被告人卻已經不在人世。然而儘管如此，也不代表整起事件從不存在，強調司法應該繼續還給被害人公道。

▲首爾市長朴元淳遺書。（圖／達志影像／AP）



她也痛批，如果加害者是為了以死謝罪才選擇輕生的話，那麼應該要以某種方式向受害者表達歉意，但是朴元淳卻只在遺書中寫道，「對所有人感到抱歉。」單方面地認為以這樣的行為就算是向被害人道歉並負起全責，對受害者而言只是二度傷害。她強調，相關單位在被害人提告的同時，就向被告轉達調查情形，等同於在調查開始之前提供被告毀滅證據的機會，讓人民根本無法繼續信任國家機關。

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